Heidschnucken schlagen sich auf altem Skihang den Magen voll Schwarzwaldhochstraße (red) - Niedlich sehen sie aus, die Heidschnucken und Ziegen, die den ehemaligen Skihang Hundseck der Gemeinde Ottersweier beweiden. Ihr putziges Aussehen ist aber natürlich nicht der Grund, weshalb diese rund 370 Tiere des Schäfereibetriebs der Familie Dinger, den Tochter Marianne Burger in zweiter Generation führt, erstmals neben Flächen am Hochkopf und der Hornisgrinde auch auf das Hundseck-Gelände gebracht wurden. "Natürliche Rasenmäher" nennt sie Michael Hug vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) Bühl. Er ist ebenso wie Bürgermeister Jürgen Pfetzer, Rechnungs- und Liegenschaftsamtsleiter Alexander Kern sowie Diana Fritz und Ruth Hertweck vom Landschaftserhaltungsverband zum Fuß des Hangs gekommen, um an diesem ersten Weidetag präsent zu sein und vor Ort auch weitere Aspekte der kommunalen Pläne für das Gebiet zu besprechen. Die Beweidung als "naturnächste Form der Landschaftspflege" ist laut Hug Teil eines komplexen Projekts zur Revitalisierung des Skigeländes. Als mögliches Startprojekt wurde dieses von Ottersweier bereits 2015 für die Leaderförderkulisse angemeldet. Das ILN erstellte daraufhin im Auftrag der Gemeinde eine Machbarkeitsstudie als Basis für einen Förderantrag. Es geht laut Hug etwa darum, die Liftanlage zurückzubauen und die Walderlebnisstation über eine zusätzliche Erholungs- oder Umweltbildungseinrichtung zu erweitern. Wie Pfetzer verdeutlicht, sei zudem angedacht, den Sprungturm am Gipfel des Hangs in einen Aussichtsturm umzubauen und den Verlauf des Westwegs so abzuändern, dass er direkt am Turm entlang verlaufe. Hug erklärt: "Man könnte die alte Sprungtrasse auflichten und den Zugangsweg zum Turm serpentinenartig in die Trasse legen." Andere Möglichkeiten auch zum Schutz der vorhandenen Biotope seien wieder verworfen worden. Er verweist auf die verschiedenen Akteure, die in den Prozess involviert sind. An erster Stelle sind dies die untere Naturschutzbehörde, der Landschaftserhaltungsverband und der Schäfereibetrieb. Dass Marianne Burger eingewilligt hat, die Fläche zu nutzen, ist Hug zufolge überaus erfreulich: "Der mit viel Herzblut und großer Erfahrung geführte Betrieb, seit über 20 Jahren im Höhengebiet tätig, wurde uns von allen Seiten empfohlen." Nachdem das Bewirtschaftungsprojekt eng mit dem Landschaftserhaltungsverband abgestimmt wurde, brachte dieser die Pflegeverträge mit dem Schäfereibetrieb auf den Weg. Bestimmte Landschaftspflegerichtlinien müssen erfüllt werden, damit Landeszuschüsse fließen. Auf solche hofft Burger auch bei der Anschaffung von mobilen Netzzäunen, die die Tiere sogar vor Wölfen schützen. Mit deren "Ankunft" im Gebiet rechnet sie fest. Einmal im Jahr werde sie Schafe und Ziegen künftig am ehemaligen Skihang weiden lassen, jeweils für einige Tage. Das reiche auf dieser Höhe aus, damit der Hang nicht weiter verbusche, so Burgers Erfahrung. "Die Schafe fressen zum Beispiel Heidesträucher und ermöglichen durch den Verbiss deren natürliche Verjüngung. Die Ziegen widmen sich gern den Gehölzen." Wünschenswert sei, für die Tiere noch einen Unterstand zu bauen. Hugs Fazit: "Heute beginnt eine auf Langfristigkeit angelegte Erfolgsstory."





