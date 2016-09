Beim Kochduell "Pfadi Goreng" kreiert

Mitglieder aller Altersstufen des Stammes St. Peter und Paul nahmen am Zeltlager teil. Florian Braun, der den Platz am Altmühlsee ausgekundschaftet hatte, Alexander Braun, Alexandra und Rebecca Grabinger, Edgar Huber, Felix Armbruster und Sebastian Krauth trugen als Leitungsteam die Verantwortung. da die Vorsitzenden Dennis Bartelsmäs und Sebastian Sauerbeck berufsbedingt nur an einigen Tagen anwesend sein konnten. Die Bühler Pfadfinder stellten Jurten und Zelte auf, bauten aus Stangenholz Bank-Tisch-Kombinationen und überdachten diese mit Zeltplanen. Verzichten mussten sie - da nicht erlaubt - auf ihre heiß geliebten, selbst gebauten Kochherde mit Lehmabdeckung, auf denen mit offenem Holzfeuer gekocht wird.

So bereiteten die Kinder und Jugendlichen in den drei Altersgruppen ihre Mahlzeiten eben auf Gasherden zu und pflegten dennoch die Bühler Kochleidenschaft. Sie brachten sogar selbst gemachte Königsberger Klopse zu Tisch. Spitzenergebnisse waren beim Kochduell zu verkosten, für das jede Gruppe ein Drei-Gänge-Menü kreierte. Besondere Beachtung fand ein "Pfadi Goreng", das asiatische Reisgericht Nasi Goreng, das in Form einer Pfadfinderlilie angerichtet war.

Viel unternahmen die Lagerteilnehmer, unter anderem lauschten sie dem modernen Glockenspiel auf Gunzenhausens Marktplatz. Große Gaudi bereitete eine Bachüberquerung auf gespannten Seilen. In interessanten Workshops fertigten sie Schmuck-Knoten und Freundschaftsbändchen.

Der "Hike" führte zum rund 15 Kilometer entfernten Brombachsee. Dort sorgte ein Paddel-Wettkampf auf dem Steh-Brett für Furore. Intensiv widmeten sich die Bühler den Werten, die Pfadfindern weltweit wichtig sind. Vertrauensspiele zeigten, wie sich einer auf den anderen verlassen kann.

Der Abschluss, bei dem jeder das letzte Stück des nächtlichen Wegs ganz allein zurücklegte, verlangte heuer gesteigerten Mut: Regenfluten löschten die mitgeführten Fackeln, die den Weg hätten erleuchten sollen.

Als die Pfadfinder ihr Versprechen ablegten oder erneuerten, sorgten raffinierte Lichtinstallationen für Flair: Züngelnde Flammen hinterleuchteten magisch eine große, aus einer Platte ausgesparte Pfadfinderlilie. Etliche Mitglieder wurden in die nächsthöhere Altersstufe aufgenommen. Edgar Huber erhielt das L-Rover-Halstuch, mit dem die Bühler verdiente Rover auszeichnen, die sich schon in Leitungsfunktion bewährt haben.

Nach Hause zurückgekehrt, schwärmen die Bühler noch immer vom, dem Zeltplatz benachbarten riesigen Erlebnisspielplatz "Alemannen und Römer", auf dem ein nachgebauter römischer Limeswachturm und eine Riesenschaukel sie besonders beeindruckten.