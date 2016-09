Kirchenschätze vor Zerstörung bewahrt

Von unserem Mitarbeiter Hermann Seiler Ottersweier/Marienthal - "Miteinander aufbrechen, den Alltag hinter sich lassen und den gemeinsamen Glauben in den Blick nehmen" Seit dem Jahr 2009 machen sich unter diesem Leitgedanken und mit meditativer Motivation jährlich zahlreiche Pilger aus der Seelsorgeeinheit Maria Linden Ottersweier auf den Weg zum großen Wallfahrtsheiligtum der Barmherzigkeit, der Basilika Notre Dame im elsässischen Marienthal bei Hagenau. Mehrere Tausend Kilometer hat die von christlicher Begeisterung getragene, seelsorgliche Wallfahrerschar aus dem Einzugsgebiet der Lindenkirche inzwischen absolviert und sich dabei von der Gemeinschaft Gleichgesinnter mittragen lassen: per Muskelkraft auf dem Fahrrad, mit dem Bus oder im eigenen Auto. Auch die Schlepper-Freunde Unzhurst setzen immer wieder ihre Oldtimer bei der Wallfahrt über die Grenze in Bewegung. Die Fahrrad-Wallfahrer beispielsweise, legen, unabhängig vom Wetter, pro Wallfahrt rund 70 Kilometer zurück. Am Barmherzigkeits-Sonntag (18. September) ist es wieder soweit. Die Seelsorgeeinheit Ottersweier startet dann zu ihrer siebten gemeinsamen elsässischen Wallfahrt. Dort, in Marienthal, wird dann der 150. Jahrestag der Kirchweihe unter Vorsitz von Weihbischof Michael Gerber (Freiburg) als großes Jubiläum mit vielen Hundert Teilnehmern gefeiert. Eine besondere Würdigung wird an diesem Festtag der Lindengemeinde zuteil. In feierlicher Zeremonie wird eine Gedenkplakette im Außenbereich der Basilika angebracht. Zur Erinnerung und in Würdigung einer wertgeschätzten, freundschaftlichen Verbundenheit zwischen den Wallfahrtsorten Marienthal und Ottersweier seit weit mehr als 200 Jahren. Zur Historie: Im Zuge der französischen Revolution von 1789 wurden damals auch im Elsass Kirchen durch die Nationalversammlung enteignet. Gegenstände wurden beschlagnahmt, später in Straßburg eingeschmolzen und zu Goldstücken geprägt. Priester, die sich nicht den Gesetzen der Nationalversammlung unterwarfen, flohen aus Angst vor der Todesstrafe über die Grenze. Das Kloster Maria Linden in Ottersweier war in jener Zeit im Besitz der Jesuiten (kein Frauenkloster), wie es der Ottersweierer Herbert Roth aufgrund seiner Nachforschungen dokumentierte. Aus Sicherheitsgründen wurden im Jahr 1793 mehrere Kirchenschätze von Notre Dame, so auch die "Freudenreiche Madonna" aus der Gruppe der "Schönen Madonnen", die ein Geschenk des Markgrafen Bernhard von Baden sein soll, sowie die "Schmerzhafte Muttergottes", eine Pieta aus dem XV. Jahrhundert und Werk eines unbekannten Künstlers, in die Gemeinde Ottersweier gebracht. Dort wurden die Kunstschätze von Abbé Josef Sutter in Empfang genommen. Der Geistliche musste vor den Revolutionären über die Grenze fliehen. Er fand in Ottersweier Asyl, wie eine Marienthaler Chronik berichtet. Indes: Wo die sakralen elsässischen Kostbarkeiten zu jener Zeit in Ottersweier aufbewahrt wurden, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. So wird vermutet, dass die elsässischen Kunstschätze im damaligen Maria-Victoria-Institut aufbewahrt und gelagert wurden. Gewiss ein freudiges Ereignis wiederum war, als dann am 29. Juli des Jahres 1803, nach zehn Jahren Ottersweierer "Kunst-Asyl", die wertvollen Madonnen und weitere sakrale Gegenstände aus dem Marienthaler Wallfahrtsschatz und begleitet von einer großen Prozession mit Ottersweierer Bürgern wieder nach Marienthal gebracht wurden. Heute noch erinnert eine Abbildung der Mutter Gottes aus Maria Linden in einem der Kirchenfenster auf der rechten Seite in der Basilika an das Jahrzehnt des Schutzes vor der Zerstörung in der Gemeinde Ottersweier. Infos und Anmeldung zur Wallfahrt bis Anfang nächster Woche bei: Sabine Reimold, Nelkenstraße 7, Unzhurst, 4 01 98, Mail: s.reimold@web.de; Alexia Dürr, Waldmattstraße 1, Neusatz, 4 01 87, Mail: alexia.duerr@gmail.com; Magdalena Glaser, Am Lindenbuckel 2, Ottersweier, 0176-5184 1901, Mail: magdalena.glaser@gmx.net. Online-Anmeldung: www-kath-otterweier-maria-linden.de. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





