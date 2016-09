Keine Alternative zur Innenentwicklung

Ottersweier - "Wir erhalten jede Woche mehrere Anfragen nach Bauplätzen, aber die Gemeinde hat keine mehr anzubieten", berichtet Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Große Neubaugebiete - wie zuletzt "Lindenbuckel-Falkenreben" (Ottersweier) und "Oberbühn" (Unzhurst) - wird es nicht mehr geben. "Der Flächennutzungsplan lässt uns keine Luft mehr", erklärt Pfetzer im BT-Gespräch. So bleibe nur als langfristige Perspektive, die Innenentwicklung zu fördern. Das heißt: Baulücken innerhalb der Ortsgrenzen zu erschließen.

Dabei geht das Rathaus in beiden Ortsteilen unterschiedlich vor. In Unzhurst verfügt die Verwaltung - im Gegensatz zum Hauptort - seit 2002 über ein Baulückenkataster und hat deshalb die Fühler schon weit ausstrecken können. Seit Juni vergangenen Jahres partizipiert die Gemeinde, was Unzhurst betrifft, zudem am Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" des Landesministeriums für Verkehr und Infrastruktur. Das Mannheimer Büro Baader betreut das Pilotprojekt im Ort.

Nach ersten Ergebnissen kommen 84 Privatgrundstücke in Unzhurst als Bauland infrage. Darunter befinden sich Pfetzer zufolge Flächen, die sofort für neuen Wohnraum genutzt werden könnten, aber auch schmale Grundstücke, die zuerst zusammengelegt werden müssten, um den Boden für einen Hausbau zu bereiten. Einbezogen in die Erhebung sind auch Flächen am Ortsrand, deren Eignung wegen der Nähe zum Außenbereich noch baurechtlich zu bewerten sei.

"Viele Grundeigentümer waren überrascht. Sie wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie eine Baulücke haben könnten", berichtet Pfetzer. Auch ließe sich so manches landwirtschaftliche Nebengebäude, das nicht mehr gebraucht werde, zu Wohnzwecken abbrechen oder umnutzen.

Etwa 30 Personen waren im vergangenen Dezember zu einer Info-Veranstaltung ins Bruder-Klaus-Heim gekommen. Bis ins Frühjahr führten der stellvertretende Bauamtsleiter Christian Meier und Myriam Freigang von der Baader Konzept GmbH mit potenziellen Interessenten Einzelgespräche.

"Es gibt keinen Zwang", verweist der Bürgermeister auf das Prinzip der Freiwilligkeit. Finanzielle Anreize sollen das Bebauen schmackhaft machen. Eine staatliche Fördermöglichkeit deutet sich mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) an, berichtet Pfetzer von entsprechenden Vorgesprächen mit dem zuständigen Referat im Regierungspräsidium. Denkbar sei, dass im Herbst die Konditionen für finanzielle Anreize in einer Infoveranstaltung vorgestellt werden.

Von den in Unzhurst gemachten Erfahrungen soll auch der Hauptort Ottersweier profitieren. Hier schlägt das Rathaus - mangels Baulückenkataster - jedoch einen anderen Weg ein. Die Verwaltung, berichtet Pfetzer, habe die Eigentümer größerer, zusammenhängender Grundstücke angeschrieben, um ein mögliches Bauinteresse abzufragen.

Das Ergebnis soll im Spätjahr im Gemeinderat präsentiert werden. Laut Pfetzer gebe es einige Bereiche, die sich für eine baurechtliche Überplanung eigneten, wenn die Eigentümer denn mitziehen. Ein erstes Gespräch habe es schon gegeben.

Ottersweier zählt aktuell 6391 Einwohner, davon leben 1646 in Unzhurst. Im Neubaugebiet "Lindenbuckel-Falkenreben" sind nach Gemeindeangaben derzeit 35 der insgesamt 56 Grundstücke bebaut, Häuser im Bau oder eine Baugenehmigung liegt bereits vor. Somit bestehen dort momentan noch 21 Baulücken. Das Unzhurster Pendant "Oberbühn" weist aktuell 18 Baulücken auf. 36 der 54 Grundstücke werden bereits genutzt, oder es zeichnet sich eine baldige Bautätigkeit ab.