Leidenschaftlicher Weg zum Schweinchen Von Ulrich M. Stejskal Bühl - Eigentlich ist alles ganz einfach. Dort vorne wartet ein Winzling in Form einer kirschgroßen Holzkugel auf die Bekanntschaft stählerner Geschosse. Und dabei kann es nicht eng genug zugehen. Schlimmer noch: Selbst wer schon den Lorbeergeruch des Sieges zu riechen glaubt, sollte nicht lächeln. Eine einzige Carambolage genügt, und schon hat der Gegner wieder alle Trümpfe in der hohlen Hand. Boule-Spielen ist ein Gang durch das Fegefeuer. Glück, Pech oder doch Können oder Unvermögen? Wer sich anschickt, mit den eisernen Kugeln ins Feld zu treten, sollte auch ebensolche Nerven haben, sofern er Erfolg haben will. Boule - allein das Wort lädt zu einer mediterranen Seelenwanderung ein. Boule, das klingt nach endlosen Lavendelfeldern, nach reflektierender Wärme alter Kalksteinmauern, nach Pastis, nach Baguette, nach unbeschwerter Lebensphilosophie. Das "cochonnet" (zu deutsch Schweinchen) ist dabei unbestrittener Mittelpunkt jeder Partie. Möglichst nah an diese gerade mal drei Zentimeter im Durchmesser große Holzkugel heranzukommen, ist die Begierde, die tagein tagaus weltweit 15 Millionen Menschen in ihren Bann zieht. Allein in Frankreich, dem Mutterland dieser Sportart, wurden im vergangenen Jahr angeblich mehr Boule-Kugeln als Zahnbürsten verkauft. Leidenschaft, Zeitvertreib, Entspannung: Das Boule-Spiel ist die Fortsetzung des Savoir-vivre, ein Spiel für die Seele. Gespielt wird überall, wo Platz ist, mindestens zwölfmal drei Meter. Die Bodenbeschaffenheit spielt dabei keine Rolle, vielmehr fordern unebene Flächen den Könner geradezu heraus. Was dann kommt, sind stets Uraufführungen: Spiel, Gestik, Sprache lassen jede Partie zu einer nicht wiederholbaren Vorführung werden. Schauspielerei neben sportlichem Können ist gefragt, denn ähnlich wie beim Pokern gilt es, den Gegner über die eigenen wahren Stärken bis zum Sieg im Unklaren zu lassen. Und natürlich ist da noch das Jeu selbst, und dies kann die Hölle sein, quälend und stimulierend, allein oder als Teil einer Mannschaft, als Leger, der als Erster die rund 700 Gramm schwere Stahlkugel so nah wie möglich an das "cochonnet" platziert, oder als Schießer, der die Kugel des Gegners aus dem Spiel katapultiert. Eine Hölle ohne Hektik, gespickt mit kleinen psychischen Gemeinheiten. Und doch stellte schon Honoré de Balzac fest: "Boule-Spieler sind sowohl die friedlichsten als auch die verrücktesten Menschen der Welt." Die Spieler sollten mental gefestigt sein Andrzej Graeser kennt sich darin aus, schließlich ist er seit nahezu einem Vierteljahrhundert Vorsitzender des Bühler Boule-Clubs, der 1992 gegründet wurde, als sich der Abzug der französischen Streitkräfte aus Deutschland abzeichnete. Bis dahin spielten etliche Deutsche bei französischen Clubs in Baden-Baden, Bühl und Rastatt. Heute zählt der Bühler Verein rund 60 Mitglieder zwischen 15 und 70 Jahren. "Wir spielen Pétanque", sagt Graeser, "das ist neben dem "Boule Lyonnaise" und dem "Jeu Provencal" weltweit die meistgepielte Variante." Dabei gilt es, fest mit beiden Beinen in einem Kreis zu stehen und - im Gegensatz zu den anderen Boule-Spielarten - ohne Anlauf die "rundeste Sache der Welt" (Graeser) ins Laufen zu bringen. Der Weg zum Ziel, sprich "Schweinchen" müsse dabei mental gefestigt sein, und doch kann bei aller Perfektion ein kleines Steinchen alles zunichte machen. "Wie im Leben", sinniert Graeser. "Boulespielen ist für jedes Alter und jede soziale Schicht geeignet; auch und gerade weil es, neben einem Satz Boulekugeln, keiner weiteren Ausrüstung bedarf", informiert er und vergisst dabei ein wichtiges Utensil, ohne das ein richtiger Pétanque-Jünger eben kein richtiger wäre: le chiffon, das Tuch, den Lappen. Löchrig oder samtig, klein oder groß. Denn ehe die Kugeln bei dem Spiel der oft hauchdünnen Entscheidungen in den Dreck geworfen werden, um sie dann wieder einzusammeln, werden diese zärtlich von Nässe, Handschweiß, vom winzigsten Fremdkörper befreit. Eine rituale Handlung bescheinigt der Autor Philipp Messmehr in seinem Buch "Zur Kunst des Boulens" diesem Vorgang: "Letztlich, man bliese ja auch der Geliebten den Sand vom Busen, hätte man mit ihr bei den Dünen gekost." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





