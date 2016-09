Mehr Schweben als Fahren

Bühl - Anton Simonov übertreibt nicht, wenn er sagt: "Es ist ein Gefühl, als würde man schweben." Der 36-Jährige lädt zur Probefahrt mit seinem E-Trike-Tandem ein, ein Fahrrad für zwei Personen, das mit drei Rädern und Elektromotor ausgerüstet ist. Wer vorne Platz nimmt und in die Pedale tritt, hat tatsächlich das Gefühl, über den Boden zu gleiten. Der Blick nach vorne ist frei, am Rand des Sichtfelds verschwimmen Bäume und Felder zu einem grünen Schleier. Die Kräfte von zwei Personen und des Motors beschleunigen das Gefährt mühelos. Simonov hat es gemeinsam mit einem Kollegen entwickelt. Jetzt soll es in Kleinserie gehen.

Der Maschinenbauer arbeitet bei der LuK. Dort lernte er Franz Benz kennen, der vor einigen Jahren einen ersten Prototypen des Tandems in der eigenen Werkstatt zusammengeschweißt hatte. Gemeinsam mit seiner Ehefrau war Benz schon immer viel mit dem Rad unterwegs. Doch bei einem Unfall auf dem Heimweg von einer Tour am Bodensee zog sich Verena Benz einen Bänderriss zu. "Anschließend war sie unsicher auf dem Rad", erinnert sich ihr Mann. Deshalb fällte das Paar die Entscheidung: Ein Tandem muss ins Haus. Das Zweimannrad sollte außerdem einen weiteren Stimmungskiller bei längeren Touren ausgleichen. "Mal war der eine schneller, am nächsten der Tag andere", erzählt Benz. Auf einem Tandem gibt jeder, was er kann - und beide gleiten im selben Tempo dahin.

Doch ein paar Probefahrten auf herkömmlichen Modellen bremsten die Euphorie. Verena Benz saß hinten - und sah außer dem Rücken ihres Mannes nicht viel. Als Werkzeugmachermeister packte den Gatten der Ehrgeiz, selbst eine Lösung zu erarbeiten. Heraus kam schließlich ein Trike-Tandem, bei dem beide Fahrer ähnlich tief wie bei einem Liegerad sitzen, wobei die Position des Hintermanns für eine bessere Sicht leicht erhöht ist.

Was damals als Freizeitvergnügen des Paars begann, hat sich nun zum Geschäftsmodell entwickelt. Als Anton Simonov von der Idee seines Kollegen erfuhr, war er Feuer und Flamme: "Ich war schnell infiziert von dem Virus", erzählt er. Gemeinsam trieben sie das Konzept weiter voran, mittlerweile haben sie zwei ausgefeilte Prototypen mit Elektromotor und edlem Zubehör wie einer Rohloff-Schaltung aufgebaut - ein Name, bei dem Kenner mit der Zunge schnalzen. Ihr Ziel es ist, in diesem Jahr noch vier weitere Trikes fertigzustellen, 2017 soll die Produktion auf 25 steigen. Dafür hat Simonov im August 2015 das Unternehmen Bambuk mit Sitz in Weitenung gegründet, die Produktion ist noch im Eigenheim von Familie Benz in Sasbachried beheimatet.

Dort sollen für die Kleinserie aber nur Konstruktion und Endmontage erfolgen, die Produktion der Bauteile übernehmen Lieferanten. "Da haben wir verschiedene Firmen ausprobiert und wissen jetzt, wo die Qualität stimmt", erzählt Simonov.

Ihre Zielgruppe sind Radreisende mit Anspruch, die Wert auf Komfort legen. Und mittlerweile hat sich noch ein zweiter zentraler Kundenkreis herauskristallisiert. Simonov und Benz haben ihre Entwicklung auch schon auf Spezialmessen für Menschen mit Sehbehinderung präsentiert. "Dort haben sich vor unserem Stand lange Schlangen gebildet", erzählt Benz.

Aber auch ansonsten zieht die Idee weite Kreise. Für Probefahrten haben schon Menschen an der Tür in Sasbachried geklingelt, die dafür mehrere hundert Kilometer Anreise auf sich genommen haben. Die Reaktion der Interessenten sei immer gleich. "Zuerst sind sie skeptisch - und dann grinsen sie nach der Fahrt bis über beide Ohren", erzählt Benz.

Vier Räder hat das Duo schon verkauft. Und das bei einem Einstiegspreis von 7500 Euro. "Das ist angesichts der sehr guten Ausstattung gerechtfertigt", argumentiert Simonov. Einer der Kunden will seine Neuerwerbung im kommenden Jahr einer extremen Belastung aussetzen und 20000 Kilometer bis ans andere Ende der Welt radeln. Sein Ziel: Australien.

Darauf können Franz und Verena Benz gerade nur ein bisschen neidisch schauen. Der Job bei der LuK, nebenher Bambuk - da bleibt für eigene Touren wenig Zeit. "Das müssen wir auf alle Fälle wieder ändern", betont der 58-Jährige. Sie selbst wollen schließlich auch wieder das Gefühl genießen, als würden sie schweben.