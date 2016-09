Mit Wagemut und Können

Bühl (dh) - Beste äußere Bedingungen herrschten am Wochenende beim internationalen Rollenrennrodeln in Neusatz - und beste Laune im Lager der Starter sowieso. Die Gastgeber vom Weißen Blitz trugen den dritten und vierten Lauf zum Murauer Rollenrodel-Cup aus. Dabei traten Fahrer aus sechs Nationen an, aus Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Kroatien und Slowenien. Für die Neusatzer sorgte eine ganz junge Teilnehmerin für eine positive Überraschung. Die meisten Fahrer kannten die Strecke schon von den Europameisterschaften, die 2014 in Neusatz ausgetragen wurden. Dennoch war es für sie ein Muss, den 800 Meter langen Kurs vor dem Rennen vom Start am Sportplatz am Felsenrain 90 Höhenmeter hinab zur Schlossberghalle abzugehen. Das Team der Rennrodelgemeinschaft Weißer Blitz hatte die Strecke für das Rennen hervorragend präpariert und mit Lautsprecheranlagen ausgestattet. Das Publikum - überwiegend Neusatzer Fans und Angehörige des internationalen Felds der Fahrer - tummelte sich entlang des Kurses. Die Zuschauer waren dank des unterhaltsamen Kommentators Heinz Luneschnik aus Kindberg in Österreich über die Starter bestens im Bilde und genossen die hervorragende Bewirtung der Rennrodelgemeinschaft. Für das Neusatzer Team lief das Rennen allerdings nicht so rund. Pascal Nöltner und Nico Hörth belegten hintere Plätze, Kevin Eichhorn trat nicht an. Dafür waren die Jüngsten der Rennrodelgemeinschaft Weißer Blitz auf Erfolgskurs. Die achtjährige Michelle Armbruster, die vor zwei Jahren wegen eines Unfalls in der S-Schikane ausgeschieden war, fuhr mit Bravour auf den zweiten Platz und holte sich die Silbermedaille. Ihre Konkurrentin Jessica Knaus aus Österreich belegte den ersten Platz. Michelles Bruder, der elfjährige Cedric Armbruster, streifte beim zweiten Lauf die Bande, was ihm Zeitverlust und den neunten Platz in der Jugend-Klasse einbrachte. Nach dem Motto "dabei sein ist alles" hatten die Fahrer des Weißen Blitzes dennoch ihren Spaß. Klare Favoriten waren wieder die Österreicher. Deren Fahrer holten sich Siege in den Klassen Schüler männlich mit Florian Humpel, Jugend weiblich mit Amy-Lee Zanevic, Junioren weiblich mit Vanessa Stadler sowie bei den Junioren männlich mit Andreas Sölkner. Aus Italien siegte Fabian Brunner in der Jugend-Klasse männlich. In der Damen- und Herrenklasse landeten die Schweizer mit Judit Kräuchi und Albert Steffen ganz oben auf dem Siegertreppchen. Vizjak Bostjan aus Slowenien belegte in der Herrenklasse I den ersten Platz und legte gleichzeitig die Bestzeit der Rennen mit 40,96 Sekunden hin. Schnellste Frau auf der Neusatzer Piste war die Österreicherin Vanessa Stadler mit 42,05 Sekunden. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 70 Stundenkilometern. Bei der Europameisterschaft 2014 waren es 69. Das Doppelfahrerfeld hatten die Schweizer im Griff. Hier siegten Steffen Albert und Jessica Stiehl. Die Siegerehrungen an beiden Tagen verliefen wieder professionell mit Einspielung der Landeshymne und kräftigem Applaus des Publikums.