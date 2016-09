Ein optischer und verbaler Urknall auf der Bühne Von Michael Müller Lichtenau - Als optischer und verbaler Urknall fegte Gery Seidl am Freitag und Samstag über die Besucher des Hoftheaters Scherzheim hinweg. Der österreichische Kabarettist präsentierte seine Botschaften mit grotesker Überzeichnung, vollem Körpereinsatz - und saukomisch. Der österreichische Humor ist einer der sympathischsten im deutschsprachigen Raum. Vielleicht, weil sich die Österreicher auch beim Sprechen mehr Zeit nehmen, um Pointen und Gags ihre Wirkung entfalten zu lassen. Gery Seidl darf man trotz seiner relativ jungen Jahre schon getrost zu den ganz großen Könnern zählen. Die Macher des Hoftheaters Scherzheim hatten ihn erstmals auf der Kulturbörse in Freiburg gesehen und sofort entschieden: Den müssen wir haben. Zu Recht, wie sich am Freitag und Samstag zeigte. Seidl ist kein politischer Kabarettist, sondern vielmehr Schauspieler und Geschichtenerzähler, der bevorzugt Menschliches und Allzu-Menschliches aufs Korn nimmt. Grundgerüst seines aktuellen Programms "Bitte. Danke" ist ein Ausflug in die Seelenlandschaft eines jungen Paares. Und die ergründet er bevorzugt, indem er in verschiedene Rollen schlüpft. Mal ist es "Herr Seidl", seine "innere Stimme", mit der er seine Verbal-Scharmützel ausficht, mal sind es andere Figuren. Etwa der Handwerker, der erfolglos versucht, an seiner Terrassentür ein Fliegengitter anzubringen. Oder seine Gattin Andrea. Da zeigt er etwa, wie er deren Herz erobert hat, weil er sich von ihr hat überreden lassen, trotz zuvor mit Kumpels schwer durchzechter Nacht am nächsten Morgen gemeinsam beim "Granitbeißer-Marathon" mitzufahren. Das stimmt zwar nicht wirklich, und es wäre wohl auch zweifelhaft, ob sie ihn tatsächlich geheiratet hätte, wäre es so abgelaufen, wie er's schildert, aber egal: Wie er etwa mit seinem imaginären Mountainbike eine steile Abfahrt hinabsaust oder sich auf der verzweifelten Suche nach einer Abkürzung durch die Wildnis schlägt - da gerät man schon vom Zugucken ins Schwitzen, so zwerchfellerschütternd komisch ist das. Auch andere Episoden des Familienlebens werden lustvoll-grotesk überzeichnet: die logistische Meisterleistung beim Umzug ins Waldviertel, der Schuhtick seiner Angetrauten oder das Thema "Gesund Leben". So müsse er jeden Morgen zum Frühstück ein Glas froschgrünen Gerstensaft trinken. "Da stehst du dann morgens in der Küche und denkst dir: Früh sterben hat auch was." Immerhin hat sie einen tollen Dampfgarer angeschafft. Der ist zwar riesig, aber der kann alles. Etwa Hirschbraten mit Preiselbeeren zubereiten: "Man schiebt vorne den Damhirsch rein, und hinten kommt der fertige Braten raus." Sogar die Tötungsart könne man selbst wählen. Er bevorzuge "sanftes Einschlafen" - inklusive Beschallung durchs Requiem von Andreas Gabalier als Endlosschleife oder als gegenderte Version von Helene Fischer: Da setzt das Tier Glückshormone frei, weil beim Hören die Todessehnsucht so groß werde, dass es nur noch sterben will. Und das mache das Fleisch schön zart und saftig. Am Ende als Krönung seine "Mutrede": Seidl entschließt sich, eine Partei zu gründen. Zu pathetischer Hintergrundmusik entwirft er seine "I have a dream"-Version von einem Land, wo die Politiker nicht bezahlt werden, sondern den Menschen in Demut dienen, wo keine Banken finanziert werden, sondern die Zukunft der Kinder, und wo die Gleichheit vor dem Gesetz auch für die gilt, die es geschrieben haben. "Alle Augen richten sich auf uns - auf diese kleine Bananenrepublik. Und alle werden sagen: Mit diesen Gedanken will ich nach Hause gehen." Recht hat er. Wutredner gibt's dieser Tage wahrlich genug. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben