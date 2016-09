Wie gehabt: Alles mit Maß und Ziel

Ottersweier

Aspichhof öffnet seine Türen Ottersweier (cn) - Wie vielfältig sich die Arbeit auf dem Bauernhof darstellt, das erkundeten mehr als 2 000 Besucher am Sonntag beim Fest des Aspichhofs in Ottersweier. Das landwirtschaftliche Gut präsentierte im Rahmen der "Gläsernen Produktion" Ställe, Tiere und Hofladen (Foto: cn).