Ein Festtag von berührender Glaubensermutigung Bühl (hes) - Die glanzvolle Aufführung der "Missa brevis in B" als jubilierendes Geburtstagsgeschenk sowie eine zukunftsweisende Festpredigt von Geistlichem Rat Pfarrer Hermann Bechtold zum 250. Jahrestag der Kirchweihe von St. Maria Kappelwindeck waren gestern die Höhepunkte beim Jubiläumspatrozinium. Für die ausdrucksstarke Aufführung der Festmesse, wohl eines der beliebtesten Werke des Komponisten Joseph Haydn (im Volksmund als "Kleine Orgelsolomesse" bekannt), sorgten 60 Sängerinnen und Sängern des Gesangvereins "Windeck", des St.-Maria-Chors, Organist Johannes Thäter, Geigerin Andrea Thäter, Sopran-Solistin Sophia Thäter und Kirchenchordirigent Klemens Burkart. "Schon das ganze Jahr feiern wir in Dankbarkeit und Freude den 250. Jahrestag unserer Pfarrkirche St. Maria. Heute ist der Höhepunkt", freute sich Geistlicher Rat Hermann Bechtold nach dem feierlichen Einzug mit Konzelebrant Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler in die Jubiläumskirche. Diese erstrahlte Dank der floristischen Meisterleistung von Sakristanin Antonietta Mancuso in herrlichem Blumenschmuck. Als "kostbares Jubiläumsgeschenk" bezeichnete Pfarrer Bechtold die Aufführung der "Missa brevis Sanctis de Deo in B-Dur". Der Gesangverein "Windeck" mit Chorleiterin Almut Grißtede und der St.-Maria-Chor sorgten für eine "erbauliche Musizierlaune". Zwei eher ungewöhnliche Kirchenbilder, die anregten, darunter zwei alte Wassermühlen, waren für Bechtold meditative Überleitung zu Jubiläums-Zukunfts-Wünschen. Sein erster Wunsch an die Kirche: "Verändere Dich so, dass Du heute Deine Aufgabe erfüllen kannst, dass die Menschen heute vom Evangelium Jesu zehren können, dass Du neue Formen und eine mitreißende Sprache findest, die die Menschen aufhorchen lässt und neue Begeisterung für den Glauben weckt." Ein weiterer Wunsch: "Lebe so, dass andere den Hauch des Evangeliums spüren und sie sagen: Bei Euch riecht es nach erfülltem Leben, nach Freude, nach Harmonie. Das wollen wir in uns einsaugen." Die Sakrament-Prozession im Freien wurde aufgrund der kurzfristigen, wetterbedingten Absage der Kappelwindeck-Musikanten in die Kirche verlegt. Ein Stehempfang im Gemeindehaus bildete den Schlussakkord. Dabei überreichte Bürgermeister Wolfgang Jokerst eine Jubiläumsspende der Stadt. Adelbert Seifermann zollte den Mitwirkenden Anerkennung. (Weitere Berichterstattung in unserer morgigen Ausgabe) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Abschied im würdigen Rahmen Ottersweier (mf) - Zuerst mit einer festlichen Messe und anschließend mit einem gemütlichen Hock haben die Bürger von Zell das Rochusfest zu Ehren des Schutzpatrons ihrer Kapelle gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Mesnerin Irmtraud Seiler verabschiedet (Foto: mf). » Weitersagen (mf) - Zuerst mit einer festlichen Messe und anschließend mit einem gemütlichen Hock haben die Bürger von Zell das Rochusfest zu Ehren des Schutzpatrons ihrer Kapelle gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Mesnerin Irmtraud Seiler verabschiedet (Foto: mf). » - Mehr