Ein Organist mit Mut zum Risiko Bühl (hes) - "Vom Barock zur Moderne - mit 2697 Pfeifen durch drei Jahrhunderte!" Unter diesen Leitgedanken hatte Klemens Burkart am Sonntagabend sein Orgelkonzert in der Kirche St. Maria gestellt. Es war ein weiterer musikalischer Höhepunkt im Jubiläumsfestreigen zum 250. Weihetag der Kappler Pfarrkirche. Für die treue Zuhörerschar, von Geistlichem Rat Hermann Bechtold zu Beginn auf das Konzert eingestimmt, avancierte das Spiel Burkarts zum Kunstgenuss. Versierter Registrant für den Konzertorganisten war Johannes Thäter. Eher ein Wunder war es indes, dass dieses Jubiläums-Orgelkonzert überhaupt stattfinden konnte. Drei Tage vor dem Konzert war bei Bechtold Alarmstufe rot angesagt. Ein wichtiges Teil in der Registrierung der Klais-Orgel hatte altersschwach den Geist aufgegeben. Nach umfangreicher Nachtschicht und auf Empfehlung des hauseigenen Sachverständigen Johannes Thäter wurde der Notdienst einer Orgelbaufirma im Sauerland alarmiert. Dieser erbarmte sich der flehentlichen Bitte des Hausherrn Bechtold und ersetzte vor Ort das Orgelteil. Die Freude, dass die Königin der Instrumente im Vollbesitz der Register wieder jubilierenden Klang entfalten konnte, war im temperamentvollen Spiel des Konzertorganisten zu spüren. Begeistert waren die Besucher vom unbekümmerten Mut Burkarts zum Risiko, schwierige Notentexte in atemberaubendem Tempo zu interpretieren. Zur Einstimmung auf das konzertante Orgelerlebnis hatte der 58-jährige Künstler das "Concerto in a, allegro" von Antonio Vivaldi ausgewählt. Disziplin und das große musikalische Können des Konzertvirtuosen waren auch in den folgenden beiden Werken von Johann Sebastian Bach zu spüren, der Choral-Kantate "Jesu bleibt meine Freude" sowie der "Air aus der Orchestersuite Nr. 3". Mit klarem, analytischen Spiel und exakten Staccato-Passagen, mit machtvollem Tutti oder ruhig und verträumt, erklangen in der Folge die Werke der Romantik und Spätromantik französischer Komponisten: "Grand Choeur Triomphal" von Alexandre Guilmant und "Sicilienne op. 80 Nr. 4" von Gabriel Fauré. "Volles (Orgel-)Werk, volle Akkordfolgen, volles Tempo-Maß", so lauteten die Vorgaben für Burkart, als in höchster Konzentration das für die Kölner Domorgel komponierte "Trumpeting Tune" des aus Wales stammenden Robert Jones sowie die "Festival Fanfare" von Christopher Tembling erklangen. Musikalische Entspannung boten die "Irische Meditation" des zeitgenössischen deutschen Kirchenmusikers Andreas Willscher und die zartklingende "Romance" des englischen Komponisten Christopher Tambling. Klemens ist auch selbst als Komponist aktiv. Ein Jubiläumsgeschenk des 57-Jährigen zum 250. Geburtstag der Barockkirche St. Maria waren die meditativ-verträumte "Herbstliche Abendstimmung" und die frohlockende "Fantasie über: Ich lobe meinen Gott". "Trompeten, die das jüngste Gericht ankündigten", drangen im Konzertfinale in die Ohren der Besucher, als die Uraufführung der "Fanfare in e", dem jüngsten Werk Burkarts, die Grundmauern des Kirchenraums erbeben ließen. Für die langanhaltenden Ovationen des Publikums bedankte sich Burkart mit seiner Komposition "Festlicher Marsch". Dieser erklang in einer feierlichen Intonation, die das Publikum einlud, im Takt dazu zu marschieren. Pfarrgemeinderat und Gemeindeteamsprecher Marc Vollmer dankte Burkart für die "klangfarbige Jubiläums-Orgelstunde". Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben