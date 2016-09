Ochsentour mit den Oechslegraden Bühl (gero) - Es ist eine wahre Ochsentour mit den Oechslegraden. Der Jahrgang 2016 ist einer der kompliziertesten und zeitaufwendigsten seit vielen Jahren. Grund: Die Pilzkrankheit Peronospora (auch als Falscher Mehltau bekannt) hat viele Hektar heimgesucht. In Steillagen werden vereinzelt sogar Totalverluste beklagt. Dennoch erwartet der Kellermeister der Affentaler Winzer eG, Leo Klär, einen "vielversprechenden Jahrgang". Gestern begannen rund 20 Winzer mit der Lese. Die 20 000 Kilo Trauben der Sorten Müller-Thurgau und Findling werden gleichwohl lediglich gepresst und kommen ab Freitag als Neuer Wein in der Genossenschaft und im Weindorf beim Bühler Zwetschgenfest in den Verkauf. Die erste Pressung reicht für etwa zwei Wochen. Seit 1997 ist Klär für den Ausbau der Weine in Affental zuständig. An eine solch "kritische Situation" wie dieses Jahr aber kann er sich nicht erinnern. Nach den mitunter sintflutartigen Dauerniederschlägen im Mai und Juni fiel der maschinelle Pflanzenschutz weitgehend ins Wasser. Als unangenehme Folge fand der Peronospora-Pilz optimale Bedingungen für seine zügellose Vermehrung. Betroffen waren vor allem die Steilhanglagen. Dort blieb ein firmeneigenes Raupenfahrzeug beim Ausbringen des Spritzmittels bei mehreren Einsätzen stecken und musste aufwendig von großen Schleppern aus dem völlig aufgeweichten Terrain herausgezogen werden. Rund 13 Hektar der 245 Hektar großen Anbaufläche, die zu 60 Prozent von Weißweintrauben bestockt sind, werden in Lohnarbeit durch die Winzer EG mit Schädlingsmitteln bekämpft, das Gros der knapp zehn Haupterwerbswinzer (insgesamt gibt es 500 Weinbaubetriebe) verfügt über einen eigenen Maschinenpark. Rund um den Altschweierer Sternenberg übernimmt diese Aufgabe die Rebenschutzgemeinschaft. Vor allem die Burgunder-Sorten sind für den Schädling anfällig. In extremen Lagen und in Jungbeständen sind bis zu 70 Prozent der Ernte vernichtet. Einen finanziellen Ausgleich gibt es nicht. "Berufsrisiko", bedauert Klär. Lediglich die gezüchtete Rebsorte Regent ist gegen den Mehltau resistent. Immerhin: Frost und Hagel spielten in diesem Jahr auf den Betschgräbler-Hängen keine Rolle. Was derzeit an den Stöcken heranreift, stimmt den Kellermeister gleichwohl optimistisch: "Was draußen hängt, hat die Anlagen für einen ausgezeichneten Jahrgang." Schulnote? Der Vinologe zögert nicht lange: ein glatte Zwei. Und die Meteorologen nähren diese Zuversicht. Die mittelfristigen Wetterprognosen sagen einen Altweibersommer bis weit in den September voraus. Nur gelegentlich sollen ein paar Tiefdruckausläufer vorbeischauen, aber die sind angesichts des staubtrockenen und sonnenüberschüssigen Augusts, der einen wahren Wachstumsschub auslöste, geradezu erwünscht. Jahrgang verdient bislang die Note gut Deshalb, lässt Klär durchblicken, könnte bei der endgültigen Zensur auch eine Eins vor dem Komma stehen. Derzeit misst Klär beim Müller-Thurgau ein Mostgewicht von 75 Grad Oechsle, beim Findling gar 80 Grad. Die Hauptlese erwartet er zur Monatsmitte. Es folgen die Vorlese für Riesling und den Spätburgunder. Um den 20. Oktober könnten dann auch die letzten Trauben vom Stock geschnitten sein - und damit eine Woche früher als beispielsweise im vergangenen Herbst. Eine Verlängerung mit Eiswein kann er ausschließen. Zu schlecht waren die Erfahrungen in der Vergangenheit. Sehr wohl aber werde man wieder Beeren- und Trockenbeerauslesen produzieren. Sie stellen für jeden Winzer, aber auch Küfer eine ganz besondere Herausforderung dar. Stefan Meier gehört zu den 20 Winzern, die gestern oberhalb seines gleichnamigen Hofs den Herbst eröffneten. Er ist der größte Privatwinzer und zugleich Vorstandsvorsitzender der Winzer eG. Viel Arbeit liegt in den vergangenen Monaten hinter ihm. Er spricht vom "schwierigsten Jahrgang" seit mindestens 20 Jahren - und von Totalverlusten. Der große Aufwand beim Pflanzenschutz führte dazu, dass die Arbeit für Abwehmaßnahmen fünfmal höher lag als in Normaljahren. Und das wiederum schmälert den Reinerlös. Als Landwirt und Winzer gibt es zum positiven Denken gleichwohl keine Alternative. Man ist von den Launen der Natur abhängig. Er ist deshalb schon froh, dass die Kirschessigfliege nach aktuellem Stand in diesem Herbst keine Starterlaubnis mehr erhält. Und mit einer Zwei vor dem Komma lässt es sich schließlich auch gut leben. Luft nach oben gibt es, wie gesagt, immer noch. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben