Dirigent mit einem 45 Tonnen schweren Taktstock

Von Holger Siebnich Bühl - Stefan Kinzler dirigiert ein Sechs-Mann-Orchester. Sein Taktstock ist ein 45-Tonnen-Kran, mit dem er seinem Aufbauteam die Geschwindigkeit vorgibt. An dem 35-Meter-Ausleger hängen Stahlschienen, aus denen Stück für Stück die "Wilde Maus" entsteht. Die Achterbahn ist eine der Hauptattraktionen im Vergnügungspark des 69. Zwetschgenfests. Ihr Aufbau ist ein mehrtägiges Großprojekt. Am Sonntag ist der Stuttgarter Schausteller in Bühl mit einem großen Gefolge aus zehn Schwertransportern angekommen. Die Teile der "Wilden Maus" bringen es auf ein gigantisches Gesamtgewicht von 640 Tonnen. Seit Montag sind der 51-Jährige und sein Team damit beschäftigt, das Fahrgeschäft zusammenzusetzen. Kinzlers Platz ist dabei das Kranführerhaus, das mit seinen Hebeln und Knöpfen so etwas wie die Aufbauschaltzentrale ist. Mit Hilfe des Krans lässt der Chef die grünen Schienen zu seinen Mitarbeitern schweben, die die Fahrbahnteile entgegennehmen und zwischen den Streben miteinander verbinden. Kinzlers Anweisungen sind über den ganzen Platz zu hören: "Jetzt drehen! Vorsicht, Kopf! Und runter!" Während seine Mitarbeiter noch damit beschäftigt sind, das eine Stück zu befestigen, reicht der Dirigent schon die nächste Schiene an ein zweites Team, das zwischen den Längsstreben in 15 Meter Höhe wartet. "Das muss zackzack gehen, sonst wären wir noch in zwei Wochen damit beschäftigt", meint Kinzler. Da er den Taktstock mit viel Verve schwingt, steht das Grundgerüst der "Wilden Maus" in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen. Anschließend wird alles verschraubt und verkabelt. "Normalerweise sind wir in vier bis fünf Tagen spielbereit", erzählt er. Im Vergleich zu den Fahrgeschäften einiger Kollegen, die dank Hydrauliktechnik innerhalb weniger Stunden stehen, erfordert die "Wilde Maus" damit enorm viel Aufwand. "Das hier ist noch echte Handarbeit", meint Kinzler mit Blick auf die 640 Schienen-Meter. 20 Jahre ist die Achterbahn alt, die Schaustellerfamilie hat damals fünf Millionen Mark dafür hingeblättert. Kinzlers Vater hatte zuvor eine "Wilde Maus" aus Holz in der Schweiz erworben und war damit zwei Jahre lang über die deutschen Volksfeste getingelt. Die Attraktion kam so gut an, dass er beschloss, gemeinsam mit dem Unternehmen BHS Preißberg eine Neuauflage aus Stahl zu konzipieren, später folgte eine abgeänderte Version des Herstellers Mack. Zwischenzeitlich hatte der schwäbische Familienbetrieb, den Stefan Kinzler in fünfter Generation leitet, sogar vier "Wilde Mäuse" im Fuhrpark, jetzt ist noch eine übriggeblieben - ergänzt von einer ganzen Reihe anderer Fahrgeschäfte wie einem Freifallturm und einem Breakdancer. Dass die "Wilde Maus" nicht mehr die neueste Attraktion ist, tut ihrem Erfolg keinen Abbruch, im Gegenteil: "Bei uns steigen auch 60 oder 70 Jahre alte Fahrgäste mit ihren Enkeln ein, die diese Art von Achterbahn noch aus ihrer Kindheit kennen", erzählt Kinzler. Den Reiz der Fahrt macht dabei weniger die Spitzengeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern aus, sondern die Illusion, dass die Wagen mit dem kurzen Radstand in den engen Kurven weiter geradeaus fahren. "Das kann einen psychisch schon mitnehmen", meint Kinzler, der aber versichert, dass der Nervenkitzel vollkommen sicher ist. Der TÜV prüfe die Achterbahn regelmäßig auf Herz und Nieren. "Die Vorschriften für diese Art von Fahrgeschäften sind sehr engmaschig", betont er. Damit auch beim Auf- und Abbau nichts schiefgeht, setzt er auf ein festes Team, das immer mitreist. Die Männer wissen genau, wie ihr Chef den Taktstock schwingt. Aushilfen können wir nur sehr beschränkt einsetzten", sagt Kinzler. Schließlich muss alles zackzack gehen.





