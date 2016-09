Lokale Angebote gebündelt auf dem Smartphone

Rastatt

Arbeitslosigkeit in der Region gering Rastatt (red) - Die Arbeitslosenquote in Mittelbaden lag im August bei 3,8 Prozent. 6 146 Frauen und Männer aus der Region waren zum Stichtag ohne Arbeit; 254 mehr als vor im Juli. Die Quote blieb hingegen aber unter dem Niveau vom August 2015 mit 3,9 Prozent (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Arbeitslosenquote in Mittelbaden lag im August bei 3,8 Prozent. 6 146 Frauen und Männer aus der Region waren zum Stichtag ohne Arbeit; 254 mehr als vor im Juli. Die Quote blieb hingegen aber unter dem Niveau vom August 2015 mit 3,9 Prozent (Foto: dpa). » - Mehr