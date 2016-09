Bunter Radkorso durch die Innenstadt

Beide Plätze sind für die Aufstellung ab diesem Zeitpunkt gesperrt. Ab 13.30 Uhr ist dann auch die Umzugsstrecke nicht mehr befahrbar. Dies betrifft die Bühlertalstraße, Herrmannstraße, Mühlenstraße, Grabenstraße, Hauptstraße und die Kappelkellerstraße. Diese Streckenführung hat den Vorteil, dass die Verkehrsachse Rheinstraße/Hauptstraße durchgehend befahrbar ist.

Höhepunkt des Umzugs wird ein Radkorso mit mehr als 350 Fahrern auf blumengeschmückten Rädern sein. Organisiert wird das Spektakel vom Radsportverein "Jägerweg" Kappelwindeck, der sein 95-jähriges Bestehen feiert.

Auf der Ehrentribüne vor dem Rathaus wird Peter Hirn den Umzug kommentieren, sein Sohn Moritz wird diese Aufgabe beim Erich-Burger-Heim übernehmen.

Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkgaragen von Volksbank/Stadt und der Sparkasse in der Friedrichstraße. Sie sind durchgängig über alle Festtage von der B3 neu über die Rheinstraße und Friedrichstraße beziehungsweise aus Richtung Eisental über die Hauptstraße, Rheinstraße, Friedrichstraße anfahrbar - auch während des Umzugs. Geöffnet sind die Parkgaragen am Samstag bis 3 Uhr, am Sonntag von 9 bis 1 Uhr und am Montag bis 1 Uhr. Von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag wird in der Volksbank-Parkgarage maximal eine Gebühr von drei Euro fällig, die erste halbe Stunde ist kostenfrei, ebenso der Samstag bis 16 Uhr.

Zahlreiche kostenlose Parkmöglichkeiten bieten die Parkplätze westlich des Bahnhofs im Bereich Unteramthof. Der Park-and-Ride-Parkplatz steht über das Zwetschgenfest allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung, die Anfahrt ist über die Siemensstraße ausgeschildert. Die Stadtverwaltung bittet darum, nur die ausgeschilderte Zufahrt und nicht sonstige Wohnstraßen zu benutzen. Diese sind nicht für ein größeres Aufkommen an Parksuchverkehr ausgelegt.

Die Bereiche Schwarzwaldbad und Gymnasium empfehlen sich für Besucher aus Richtung Ottersweier und Achern. Das Parkdeck in der Johannesstraße ist am Sonntag ab 13 bis circa 17 Uhr wegen des Umzugs nicht anfahrbar. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen während des Umzugs der Festplatz Kappelwindeck und der UHU-Parkplatz.

Der Wochenmarkt am Samstag, 10. September, findet traditionell auf dem Teilstück der Eisenbahnstraße zwischen Hauptstraße und Friedrichstraße statt. Am Montag, 12. September, weichen die Marktbeschicker auf den Kirchplatz aus.

Buslinien: Die Haltestellen in der Eisenbahnstraße werden am Freitag, 9. September, bis 18 Uhr angefahren. Danach bis einschließlich Sonntag, 11. September, müssen die Haltestellen vom Kirch- und Marktplatz an den Bahnhof verlegt werden. Die Busse der Linie Offenburg-Bühl fahren neben der Bedarfshaltestelle am Bahnhof die Haltestelle bei der Tankstelle Jäger an. Die Busse der Baden-Baden-Linie können bis einschließlich Montag, 12. September, nur die Haltestellen Rheinstraße (Höhe Thomas-Mann-Straße, Steinstraße und Friedrich-Ebert-Straße anfahren. Bedingt durch die Umzugsführung gilt dies dann auch am Sonntag während des Umzugs.