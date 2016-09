Millionen auf dem Ökokonto Von Gerold Hammes Bühl - Die momentan relativ klamme Stadt hat den Jackpot samt Zusatzzahl geknackt. Dafür kaufen kann sie sich gleichwohl nichts. Aber immerhin: Sie ist neue Ökomillionärin. Und sie hat das in dieser Form größte naturschutzrechtliche Pilotprojekt im Landkreis angestoßen. Die Fläche im Bereich der Falkenfelsen ist knapp 78 000 Quadratmeter groß und erlöst 1,04 Millionen Ökopunkte. Die Stadt hat sich in Übereinstimmung mit dem Forst und dem begleitenden Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (Vimbuch) für ein naturschutzrechtliches Konzept entschieden. Damit sollen Flächenversiegelungen kompensiert werden, wenn Ausgleichsmaßnahmen vor Ort oder finanzielle Entschädigungen nicht möglich sind. Michael Hug, Biologe und Geograf des Instituts, sieht Bühl auf einem "ganz guten Weg". Die Stadt nehme damit eine "Vorreiterrolle" im Landkreis ein. Hug sprach von einem "Paradigmenwechsel". Die Ökokontoverordnung stammt aus dem Jahr 2010 und damit aus der Zeit von Umweltministerin Tanja Gönner. Revierförster Martin Damm erwartet eine "gravierende Veränderung des Landschaftsbildes". Der aktuelle Baumbestand setzt sich überwiegend aus Douglasien und Fichten zusammen und wurde in den 50er Jahren vorwiegend unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. Sie machen rund 70 Prozent des Gebiets aus. Dies führte zu einer "Verinselung" der ökologisch wertvollen Fels- und Blockhaldenbiotope sowie der Bestände im Schonwald Falkenfelsen. Die beiden Baumarten sollen weitgehend zurückgedrängt und die markanten Felsformationen rund um die Hertha-Hütte aufgelichtet und freigelegt werden. Profitieren von dem Waldumbau sollen vor allem die Buchen und Traubeneichen. Aber auch die Tierwelt. Wie Michael Hug erläuterte, sollen von der Freilegung der Felsformationen vor allem die Mauereidechsen und Schlingnattern profitieren. Sie litten am meisten unter der Beschattung durch das Nadelgehölz. Aber auch Wanderfalken, die der Felsenlandschaft ihren Namen gaben, und der Uhu sollen von den neuen Biotopstrukturen profitieren. Die Granitverwitterungstürme haben rund 320 Millionen Jahre auf dem Buckel, die Turmreliefs erfolgten vor etwa 100 000 Jahren. Für Revierförster Manfred Ruf eröffnet das Ökokonto-Projekt die Chance, eine "wunderbare Naturlandschaft in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen". Er spricht von einem "Großprojekt" und erwartet einen "riesigen Kraftakt". Er ist gespannt, wie die Bevölkerung auf das Pilotprojekt reagiert: "Gibt es einen Flow, machen wir weiter." Der Bühler Stadtwald umfasst 2 500 Hektar, zusammen mit den Privatwaldflächen sind es knapp 3 000. Rund 40 Prozent der Bühler Gemarkungsfläche sind damit bewaldet. Gewaltig sind gleichwohl auch die physischen und logistischen Herausforderungen in dem steilen und unwegsamen Gelände. Den Zuschlag erhielt ein Forstunternehmen aus Hundsbach. Es rückt am 4. Oktober mit Holzfällern und einer Seilkrananlage an. Das System ist dem einer Gondelbahn gleich: mit Trag- und Zugseil. Das Stammholz wird auf dem Waldweg zwischen der Schwarzwaldhochstraße und der Kohlbergwiese deponiert und von einem Vollernter für den Abtransport portioniert. Für rund drei Wochen muss dazu die Sandstraße (L83) aus Sicherheitsgründen wochentags zwischen 7 und 17 Uhr komplett gesperrt werden. Das gesamte Ökokonto-Projekt ist auf rund 20 Jahre ausgelegt. Oberbürgermeister Hubert Schnurr erkennt darin ausschließlich Vorteile - ob zur Aufwertung von Biotopen oder zur Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren durch die nun zusätzlichen Kompensationsmöglichkeiten. Um die Ökopunkte-Million ordnungsgemäß zu vereinnahmen, hatte er vorsorglich seine Stadtkämmerin Johanna Balaskas mitgebracht. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben