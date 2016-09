Rechtzeitig Entscheidung für alternative Route treffen

Im Landkreis Rastatt sind davon die Verbindungen zwischen der elsässischen und der badischen Seite zwischen Drusenheim und Greffern sowie zwischen Seltz und Plittersdorf betroffen.

Es ist bereits jetzt schon möglich, Informationen zum Betrieb der Fähren über Kurznachrichten oder alternativ per E-Mail zu empfangen. Dafür müssen Nutzer sich aber zuvor auf einem französischen Internetportal unter www.bas-rhin.fr/transports/bacs-rhenans registrieren.

Unbefriedigend und ärgerlich ist es laut Mitteilung des Landratsamtes, wenn man eine Tour geplant hat und erst viel zu spät von der Sperrung der Fähre erfährt. Um das eigentliche Ziel doch noch zu erreichen, müssten weite Fahrwege zurückgelegt werden oder der Tagesausflug drohe gar ganz zu platzen, da man gezwungen sei, den Rückzug anzutreten.

Hier setzt das neue System an, das bereits frühzeitig an zentralen Verkehrsknotenpunkten Informationen zur Verfügung stellt. Auch nicht online registrierten Fahrgästen soll es so ermöglicht werden, sich im Bedarfsfall rechtzeitig für eine Alternativroute zu entscheiden. Die Verkehrsteilnehmer erhalten die erforderlichen Informationen parallel auf verschiedenen Wegen.

Zum einen wird es künftig möglich sein, Wechselverkehrszeichen an sogenannten Schlüsselstandorten für die Mitteilungen zu nutzen. Bei der Fährverbindung zwischen Drusenheim und Greffern etwa ist auf deutscher Seite vorgesehen, bereits an der Kreuzung der L75 (ehemalige B36) mit der L85 eine entsprechende Betriebsinformation anzuzeigen.

Die Inhalte der Wechselverkehrszeichen werden per Mobilfunkverbindung vom Conseil Départemental du Bas-Rhin in das System eingespeist. Gleichlautende Informationen werden auf französischer Seite und auf der Homepage des Départements unter www.inforoute67.fr veröffentlicht. Darüber hinaus werden künftig die internetbasierten Inhalte für den Zugriff von Smartphones optimiert, so dass die Informationen unterwegs leichter abrufbar sind.

Ergänzt wird das System direkt an den Anlegestellen durch Webcams und ebenfalls Wechselverkehrszeichen. Die Kameras erlauben Rückschlüsse über die Auslastung der Fähren und den Verkehr, wie etwa Rückstaus vor Ort.

Die technische Betreuung des Projekts liegt beim Département du Bas-Rhin. Im Bereich des Landkreises Rastatt wurden die Standorte gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden festgelegt. Derzeit werden die technischen Unterlagen erstellt.

Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel der EU. Ein entsprechender Antrag wird im Herbst eingereicht. Die verbleibenden Kosten werden anteilig von Frankreich und Deutschland getragen.