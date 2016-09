Wegweiser rund um Naturpark-Shop Bühlertal (red) - Seit einem Dreivierteljahr befindet sich die Naturpark-Geschäftsstelle im Haus des Gastes in Bühlertal. Um die Auffindbarkeit vor allem für auswärtige Besucher zu verbessern, hatten die Naturpark-Mitarbeiter gemeinsam mit der Gemeinde ein Konzept für eine bessere Besucherlenkung erarbeitet. Insbesondere die Ausweisung der bestehenden Parkmöglichkeiten und der jeweilige Fußweg zum Info-Shop standen dabei im Vordergrund, schreibt der Naturpark. Zudem sollten Banner und Informationstafeln auf das Angebot regionaler Produkte und die Ausstellung im Inneren hinweisen. Jetzt wurden die letzten Schilder direkt vor der Geschäftsstelle montiert. "Die Auffindbarkeit und die Information für unsere Besucher wurden deutlich verbessert", freute sich Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker bei einem gemeinsamen Rundgang mit Bürgermeister Hans-Peter Braun. "Besucherinformation und Öffentlichkeitsarbeit sind ein wichtiger Baustein der Naturpark-Arbeit", so Dunker weiter. Vor diesem Hintergrund bedankte sich der Geschäftsführer über einen Scheck der Sparkasse Bühl in Höhe von 1000 Euro, den der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Matthias Frietsch und Kundenberater Sebastian Braun übergaben. Im rund 80 Quadratmeter großen Info-Shop finden Besucher nicht nur eine große Auswahl Rad- und Wanderkarten aus der Region, sondern auch regionale Produkte aus dem Schwarzwald sowie Informationen über den Naturpark, seine Ziele und Projekte. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





