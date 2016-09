Beste Voraussetzungen für große Party im Herzen Bühls Bühl (sie) - Als Petra Ewert dieser Tage einen Anruf von einem Mann aus Karlsruhe erhielt, der sich erkundigen wollte, wo er das Zwetschgenfest findet, antwortete die Bühler Kulturbürochefin lachend: "Kommen Sie einfach in die Stadt!" Heute Abend startet die 69. Auflage des Volksfestes im Herzen Bühls. Die Wetterprognosen könnten besser nicht sein, und so blicken alle Verantwortlichen optimistisch auf die kommenden fünf Tage. Dass Bühl für die Schausteller ein guter Standort ist, verdeutlichte Stefan Kinzler, der mit der Achterbahn "Wilde Maus" auf dem Zwetschgenfest gastiert, gestern beim abschließenden Pressegespräch mit einem eindrucksvollen Vergleich: "Fünf Tage in Bühl sind für uns wirtschaftlich interessanter als zehn Tage auf der Messe in Freiburg." Das Zwetschgenfest sei in Baden-Württemberg als eine mit Tradition behaftete Veranstaltung bekannt, die hervorragend angenommen werde. Er und seine Kollegen hoffen nach einem bislang eher bescheidenen Jahr auf gute Umsätze. Schaustellersprecher Jürgen Hahn betont: "Die Saison war verhalten. Die alte Weisheit ,Schaltjahre sind Kaltjahre' hat sich bewahrheitet." Bühl sei nun der erste große Höhepunkt im Spätjahr. "Ich hoffe, wir fahren zufrieden wieder weg", meint Hahn. Damit die Kunden Blut lecken, bieten die Schausteller morgen ab 14 Uhr traditionell eine halbe Stunde Freifahrten an, am Montag ist Familientag mit halbierten Preisen. Die Fahrgeschäfte und Buden, die ihren Platz in der Güterstraße haben, werden den Besuchern schon heute ab 18 Uhr einen Vorgeschmack auf das Treiben der kommenden Tage geben. Sie legen einen Frühstart hin und liefern damit den passenden Rahmen für den Dirndl- und Lederhosenabend im Festzelt von Jürgen Kohler. Um 19 Uhr sticht dort Oberbürgermeister Hubert Schnurr das Fass an, bevor eine Stunde später die oktoberfesterprobte Band "Blechblos'n" die Bühne entert. "Die 1000 Karten waren im Frühjahr innerhalb von drei Wochen ausverkauft", erzählt Kohler von der riesigen Nachfrage nach dem mittlerweile dritten "Blechblos'n"-Auftritt. Damit die Gäste in seinem Festzelt ausgelassene und unbeschwerte Stunden erleben können, beschäftigt er nicht nur ein Serviceteam von rund 70 Mann, sondern auch einen Securitydienst. Wobei der Einsatz der Sicherheitskräfte präventiven Charakter hat. "Bei uns gab es noch nie eine Schlägerei", erzählt Kohler in seinem 27. Jahr als Festwirt stolz vom friedlichen Charakter der Großveranstaltung. Auch Andreas Bohnert vom Ordnungsamt sagt: "Die Leute wissen, dass das Zwetschgenfest eine Veranstaltung ist, auf der sie mit der ganzen Familie Spaß haben können." Nichtsdestotrotz hat auch die Stadt einen Sicherheitsdienst beauftragt, der mit zehn Mann nach dem Rechten sieht und die Arbeit der Polizei unterstützt. Außerdem ist das DRK mit mehr als 70 Kräften im Einsatz. Nicht nur der Vergnügungspark mit seinen neun Fahr- und fünf Kindergeschäften sowie 41 Ständen bietet Attraktionen für alle Altersklassen, auch das Kulturprogramm im Weindorf und Stadtgarten zeichnet sich laut Ewert durch ein großes Spektrum von Coverbands bis hin zur Kleinkunst aus. Hinzu kommen die Veranstaltungen im Bürgerhaus zu den Jubiläen der Städtepartnerschaften mit Schkeuditz und Kalarasch am Samstag um 17 Uhr und die Matinee "50 Jahre Lebenshilfe" am Sonntag um 11 Uhr. Ein weiterer Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag ab 14 Uhr mit 63 Gruppen. OB Schnurr freut sich auf das "tolle Programm und ein friedliches Fest". Und das mitten im Herzen der Stadt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





