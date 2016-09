Flüchtlinge verlassen das Haus Mecki

Die im Haus Mecki lebenden 29 Flüchtlinge werden hauptsächlich ins Murgtal umziehen oder in Bühlertal verbleiben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Die 90 Asylbewerber aus Neusatz werden in Unterkünften in Bühl und Ottersweier untergebracht. Wie die Pressestelle weiter mitteilt, handelt es sich in Anbetracht der noch unsicheren Entwicklung der Zuwanderung um vorläufige Schließungen.

Landrat Jürgen Bäuerle lobt das ehrenamtliche Engagement, das den Bewohnern im Haus Mecki und im Kloster das Leben erleichtert und sowohl die Heimleitung als auch die Sozialbetreuer in ihrer schwierigen Aufgabe aktiv unterstützt habe. Die im Haus Mecki und im Kloster Neusatz insgesamt 36 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer hätten einen wesentlichen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der verschiedenen Nationen und Kulturen geleistet.

Laut Pressestelle verbleiben in vorläufigen Unterkünften in Bühlertal weiterhin 40 Flüchtlinge ("Badischer Löwe") und 356 in Bühl.

Der Landkreis hatte das Haus Mecki am 1. November 2015 mit einer Laufzeit von fünf Jahren angemietet. Allerdings gibt es eine Ausstiegsklausel, die sich an der Zuweisungsquote orientiert. So lange muss der Landkreis den Pachtzins überweisen. Bis vergangenen November stand das Mecki nach einer Insolvenz im Juni 2013 leer. Bis zuletzt hatte die Eigentümerin Leokadia Maier versucht, eine adäquate Folgenutzung hinzubekommen. Im Gespräch war auch eine Klinik für Jugendpsychotherapie. Sämtliche Modelle scheiterten. Das Mecki war über 50 Jahre lang eine heilpädagogische und gestaltungstherapeutische Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Weder Leokadia Maier noch ihr anwaltschaftlicher Berater waren gestern zu erreichen.