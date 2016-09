Unbekanntes Terrain fordert junge Talente heraus

Bühl - Aus der Gruppe heraustreten, um als Solist ein Lied in einem Genre zu präsentieren, mit dem man bis vor einigen Tagen noch nichts am Hut hatte: Die schwedische Gesangslehrerin Anna Wiborg holt ihre Schüler gerne aus der Komfortzone. Bei einem Workshop des Mittelbadischen Sängerkreises in der Bühler Musikschule zeigt sie acht Teilnehmern im Alter zwischen 15 und Mitte 20 in dieser Woche, was in ihnen steckt. Abschluss des Projekts ist ein Auftritt der jungen Sänger beim Zwetschgenfest mit Musik von Funk bis Blues.

Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Chöre überaltern, wolle man mit solchen Angeboten Jugendliche wieder motivieren gemeinsam zu singen, sagt Bernd Kölmel, Leiter der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst. Dabei geht es bei dem Workshop unter dem Motto "Me the Singer" gar nicht um ein Chorprojekt, sondern um die Entwicklung einzelner Sänger. "Mit dabei sind einfach Stimmen, die man fördern muss", erklärt Kölmel. Alle Teilnehmer haben zuvor schon an einem Probewochenende oder einem Gospelprojekt des Mittelbadischen Sängerkreises mit der Schwedin teilgenommen.

Anders als in vielen Musikschulen üblich gehe Wiborg in ihrem Unterricht nicht analytisch vor und vermittle den Schülern nicht einfach nur die richtige Technik nach Lehrbuch. Sie unterstütze sie individuell in ihrer Entwicklung.

Nachdem in den ersten Tagen Musikgeschichte und verschiedene Genres wie Jazz, Soul, Country oder Pop besprochen wurden, bekam jeder Teilnehmer eine Musikrichtung zugeteilt, die möglichst nicht dem entspricht, was er selbst gerne hört oder singt. "Es soll eine Herausforderung sein", erzählt Wiborg. "Sie sollen damit Neuland betreten. Entweder sie lieben es oder sie hassen es. Aber jeder muss es versuchen."

Die Lieder durften sich die Sänger selbst aus einer Liste aussuchen und sich überlegen, wie ihr Auftritt später aussehen soll. "Die Schüler machen auch Erfahrungen miteinander. Wenn sie am Ende dann zusammenarbeiten entsteht erst der Zauber", sagt die Gesangslehrerin. Die jungen Teilnehmer hätten noch eine harte Probezeit vor sich. Wenn sie am Samstag um 17 Uhr im Kulturzelt beim Zwetschgenfest auftreten, muss alles sitzen.

Kevin Oeder hat einen Country-Song erwischt und sich Karoline Lindt und Julian Meier mit ins Boot geholt. In einem Proberaum erklingt immer wieder der Refrain. Michael Anarp, Dozent der Bühler Musikschule, übt mit ihnen "Singing me home". Anarp ist auch Jugendreferent des Mittelbadischen Sängerkreises. Er hat den Workshop und die vorangegangenen Projekte mit Wiborg in die Wege geleitet, nachdem er in Schweden ein Interview mit ihr im Radio gehört hat. Er stammt selbst aus Schweden und hat Wiborg eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Zu dem Gospelprojekt im Juni war sie sogar mit ihrem eigenen Chor aus Stockholm angereist. Anarp leitet das Projekt "The next Generation", einen Zusammenschluss von Jugendchören aus Rheinmünster, Kartung und Wintersdorf.

Kurz vor der Pause erinnert Lindt Oeder daran, wie wenig Zeit ihnen bleibt: "Wir haben das Lied nicht einmal durchgesungen. Ich kann die Strophen immer noch nicht." Für sie fühle sich das straffe Programm an, als wäre sie Kandidatin einer Castingshow. Oeder schlägt ihr vor, weiter zu üben und die Pause saußen zu lassen.

Aus dem Saal der Musikschule schallen laute "Ahs" und "Ohs". Anna Wiborg gibt der Gesangsschülerin Ann-Kathrin Wey vor, lauthals das Wort "Night" in den Raum zu schmettern. Wey versucht, den Ton zu halten, bis ihr fast die Stimme wegbleibt. Wiborg sitzt am Flügel und zeigt zur Decke, dahin wo der Ton soll. "Du musst es meinen. Du musst es jemandem erzählen", rät sie dem Mädchen. Wey fühlt sich wohl mit dem Genre Rock. Sie hat sich für das Lied "Don't stop believin'" der Band Journey entschieden. Genau das soll der Workshop den Teilnehmern laut Anarp vermitteln: Dass sie nicht aufhören, an sich zu glauben.