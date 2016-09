Jägerweg pflegt alte Tradition

Bühl (efi) - Bei Manfred und Edda Seifried in Kappelwindeck steht das Telefon in den Tagen vor dem Zwetschgenfestumzug selten still. Die letzten Vorbereitungen für den Radkorso sind zu organisieren, am Abend kommen im Hof des Jägerweg-Vorsitzenden die Aktiven des Kappler Traditionsvereins zusammen, um ihre Räder mit Reisig zu zieren. Am Sonntagmorgen bekommen sie ihren letzten Feinschliff mit Kränzen aus frisch geschnittenen Blumen. Nahezu 400 Fahrer auf blütengeschmückten Velos erwartet Seifried, seit 53 Jahren Vorsitzender des Radsportvereins, für das große Defilée beim Zwetschgenfestumzug. 17 Vereine aus Südbaden haben ihr Kommen zum Verbandsfest, das auch die Feste der Radfahrbezirke 1 bis 5 einschließt, zugesagt. 2010, als der Jägerweg seinen 90. Geburtstag feierte, zogen noch fast 25 Gruppen durch die Bühler Innenstadt. "Vereine, die Korsos veranstalten oder an ihnen teilnehmen, werden immer weniger", bedauert der 75-Jährige. Bis Mitte der 90er Jahre gab es noch bis zu sechs dieser Paradefahrten pro Jahr, erinnert sich Seifried. In diesem Jahr ist der Jägerweg der einzige Verein in Südbaden, der diese alte Tradition pflegt. Sechs große Korsofeste gab es in der fast 100-jährigen Jägerweg-Geschichte, zwei davon waren mit dem Zwetschgenfest verbunden, was dem Verein den organisatorischen Aufwand erleichtert. Seifried hat noch keine Korsofahrt ausgelassen, auch 1960 beim 40-Jährigen war das Urgestein mit von der Partie. Die Verdienste des landesweit wohl dienstältesten Vorsitzenden würdigte der badische Radsportverband schon vor Jahren mit einer hohen Auszeichnung. Obwohl sich immer weniger Menschen für das Korsofahren in den Sattel schwingen, kann sich der Jägerweg auf eine zuverlässige und treue Mannschaft aus Vorstandschaft und Aktiven verlassen. Auch einige Kinder sind darunter. "Das ist nicht selbstverständlich", meint Edda Seifried, die sich um die "Täfeles-Kinder" kümmert, die beim Umzug die Schilder mit den Vereinsnamen tragen. "Die Jungen kann man nicht mehr begeistern", ergänzt ihr Ehemann. Trotzdem hofft er, "dass es weitergeht", sagt er mit Blick auf das in die Nähe rückende 100-jährige Bestehen des Vereins, der bis vor wenigen Jahren noch die legendären Seifenkistenrennen ausrichtete. Was das Gelingen des Korsos am Sonntag betrifft, ist er optimistisch. Die Parade ist mit einem Wettbewerb verbunden, zu dem sechs Preisrichter des Verbands anreisen. Jeder teilnehmende Verein erhält einen vom Jägerweg gestifteten Pokal, außerdem werden die Gruppen mit der weitesten Anreise und der größten Mannschaftsstärke bedacht. Zudem ist ein Jugendpreis ausgesetzt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





