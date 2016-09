Vom ersten Ton an Stimmung unterm Dach

Bühl (sie) - Einen Auftakt nach Maß feierten gestern Abend mehr als 1000 Besucher im ausverkauften Festzelt - inklusive reichlich Gerstensaft aus Einliter-Bierkrügen. Das Bühler Zwetschgenfest geht in seine 69. Runde. Die Musik zum Startschuss lieferten beim Trachtenabend wie in den vergangenen Jahren die oktoberfesterprobten Jungs von "Blechblos'n", die schon beim Einmarsch dafür sorgten, dass die Sitzbänke harten Belastungsproben unterzogen wurden. Oberbürgermeister Hubert Schnurr hatte allerdings seinen persönlichen Kampf mit dem Bierfass auszufechten. 2014 hatte Jürgen Kohler anlässlich seines 25-jährigen Festwirtjubiläums den Trachten- und Lederhosenabend ins Leben gerufen, und schon zwei Auflagen später ist er nicht mehr aus dem Zwetschgenfestprogramm wegzudenken. Die 1000 Eintrittskarten waren bereits im Frühjahr über die Ladentheke gegangen - innerhalb von nur drei Wochen. Dass das Feiervolk schon lange voller Vorfreude auf den "Blechblos'n"-Auftritt wartete, zeigte sich vom ersten Ton der Sieben-Mann-Kombo an. Die Musiker marschierten von den hinteren Reihen aus quer durchs Zelt vor zur Bühne und rissen das Publikum dabei förmlich von den Bänken. Zuvor hatte Oberbürgermeister Hubert Schnurr das Bierfass angestochen. Im vergangenen Jahr zeigte sich das Stadtoberhaupt zielsicher und rammte den Hahn mit nur zwei Schlägen ins Holz. Diesmal fehlte es an Präzision. Auch nach fünf Schlägen spritzte das Bier noch über die Bühne. Erst in einem zweiten Anlauf saß der Zapfhahn schließlich. Wie fast alle Besucher war Schnurr mit Lederhose und rotem Janker passend gekleidet. Festwirt Kohler freute sich über das Erscheinungsbild seiner Gäste, das ihn aber nicht weiter überraschte: "In Bühl sind Lederhosen und Trachten schon seit Wochen quasi ausverkauft", hatte er schon vor der Veranstaltung frohlockt. Dass dem Festwirt mit dem Engagement von "Blechblos'n" ein echter Stimmungsglücksgriff gelungen ist, bewiesen die Musiker eindrucksvoll. Mit der ganzen Partyroutine von 30 Jahren Bühnenerfahrung - unter anderem als Hausband des FC Bayern München - fackelte die Formation ein Ohrwurmfeuerwerk ab und sorgte für eine Stimmung unterm Festzeltdach, die sich nicht hinter dem Oktoberfest zu verstecken brauchte.