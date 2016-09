Glückstage für Ordensschwestern Von Hermann Seiler Bühl - Seit mehr als vier Jahrzehnten engagiert sich die städtische Personalabteilungsleiterin Anna Meixel für die Schwesterndanktage. Dafür dankten ihr nun die Bühler Ordensschwestern bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus II. Ein Quartett des Bühler Klosters Maria Hilf intonierte als Dank den Kanon "Viel Glück und viel Segen". Die Schwestern Ehrengard, Martha, Ursula und Manuela überbrachten Glück- und Segenswünsche zum "Vierzigjährigen" ihrer weltlichen "Mitschwester Anna". Seit nunmehr 57 Jahren gibt es die städtischen Schwesterndanktage. Seit vier Jahrzehnten organisiert und begleitet Meixel als Nachfolgerin der ehemaligen Rathaus-Chefsekretärin Meta Bleich mit Ideenreichtum diese bundesweit wohl einmalige Initiative. Mit Ehemann Roland als Ratgeber und Begleiter hat sie in den zurückliegenden Jahren an vielen dienstfreien Wochenenden viele Tausend "Erkundungskilometer" zurückgelegt, um den Bühler Ordensschwestern erlebnisreiche Tage zu schenken. Hausoberin Schwester Ehrengard dankte Anna Meixel und ihrem Ehemann für all ihre Mühen. Die Schwesterndanktage seien "Glückstage für die Ordensschwestern". Sie betonte: "Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Gottes Segen und hoffen, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben!" Sichtlich berührt dankte Anna Meixel für die ihr zuteil gewordene Ehrungs- und Dankesreverenz. Ihr Dank galt auch Hermann Seiler, der seit 16 Jahren über das Ereignis in der Lokalpresse berichtet und dafür seit acht Jahren an den Tagesfahrten teilnimmt. Der Vorschlag der Ordensschwestern, wieder eine Halbtagsfahrt zu organisieren, bei der mehr Schwestern die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, soll im Rathaus besprochen werden. Bei einem von ihr spendierten Gläschen Jubiläumssekt gab Anna Meixel Einblick in die facettenreiche Tradition und Geschichte der Bühler Schwesterndanktage. Den besonderen Wunsch und die Initiative des damaligen Bürgermeisters Erich Burger befürwortend, beschloss das Bühler Gemeinderatsgremium in einer öffentlichen Sitzung am 2. November 1960 einstimmig, "die uneigennützige und überaus dankenswerte Arbeit der Ordensschwestern in der Stadt Bühl zu unterstützen und alljährlich einen Schwesterntag durchzuführen". In der Niederschrift der Gemeinderatssitzung ist zu lesen: "Es ist daran gedacht, für die Schwestern der caritativen und sozialen Bühler Einrichtungen einen erholsamen Nachmittag zu gestalten. Beispielsweise eine Fahrt zur Plättig-Kapelle mit einer Kaffeestunde im Kurhaus Sand." Die Entscheidung von Bürgermeister und Gemeinderat wurde kurzfristig umgesetzt. 30 Ordensschwestern, die sich damals in Bühler Klöstern und sozialen Einrichtungen engagierten, starteten am ersten Adventssonntag, am 29. November 1960, um 13.30 Uhr mit dem Postomnibus mit Chauffeur Barufka zur ersten Schwesterndankfahrt ins Höhengebiet. Eine Andacht mit "Höhenblitz" Pfarrer Hemberger in der Kapelle "Maria Frieden" und ein gemütlicher Kaffeeplausch im Kurhaus Sand waren die Höhepunkte dieses denkwürdigen ersten Schwesterndanktages. Ordensschwestern aus den Kongregationen "Vom göttlichen Erlöser" des Klosters Maria Hilf, "Vom dritten Orden des Heiligen Dominikus" aus dem Mutterhaus Neusatzeck sowie die "Hegner Kreuzschwestern" von der Bühler Sozialstation, vom Kindergarten Neusatz, aus dem Veronikaheim und Erich-Burger-Heim sowie der evangelischen Krankenpflege lernten in den Folgejahren bei ihren Ganztags-Ausflugsfahrten mit bis zu 52 Teilnehmerinnen nicht nur den Nord- und Südschwarzwald kennen. Bei Exkursionen ins Elsass oder Taubertal, an die Mosel, in die Rheinpfalz, nach Hessen oder ins Schwabenland wurden die Schwesterngemeinschaften mit Land, Leuten, Kultur und Brauchtum vertraut gemacht. Die Tradition, die Ordensschwestern einmal im Jahr zu einer Ausflugsfahrt einzuladen, wurde auch von den Nachfolgern Erich Burgers, den Bühler Oberbürgermeistern Ulrich Wendt, Gerhard Helbing, Hans Striebel und Hubert Schnurr mit Einverständnis des Gemeinderats fortgesetzt. Ein weiterer Höhepunkt wird mit dem 57. Schwesterndanktag am 15. September gestartet, wenn die Teilnehmerinnen das Orgelmuseum in Waldkirch und Europas größter Schwarzwald-Modelleisenbahn in Hausach besuchen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





