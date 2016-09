Streit um einen dehnbaren Begriff Bühl (bgt) - "Unverzüglich" ist zwar ein dehnbarer Begriff, doch einen Unfall zu verursachen und ihn erst nach drei Stunden zu melden, fällt definitiv nicht darunter. Deshalb musste sich ein 48-jähriger Mann wegen Unfallflucht vor dem Bühler Amtsgericht verantworten. Den Führerschein ist er nun vorerst los. (bgt) - "Unverzüglich" ist zwar ein dehnbarer Begriff, doch einen Unfall zu verursachen und ihn erst nach drei Stunden zu melden, fällt definitiv nicht darunter. Deshalb musste sich ein 48-jähriger Mann wegen Unfallflucht vor dem Bühler Amtsgericht verantworten. Den Führerschein ist er nun vorerst los. Der Familienvater ist seit Jahren als Kraftfahrer unterwegs. Wegen des Vorfalls war ihm von einer Firma bereits gekündigt worden. Ein anderes Unternehmen, das ihn zwischenzeitlich eingestellt hatte, beurlaubte ihn ohne Bezüge. Dabei war das Geschehen selbst von nicht allzu großer Tragweite. Der Mann hatte auf der Autobahn bei einer Baustelle zwei Warnbarken angefahren, deren zerborstene Kleinteile sich dann allerdings auf der Fahrbahn verteilten. Der Sachschaden betrug 4000 Euro. Ein Autofahrer hinter ihm hatte die Kollision mitbekommen, das Kennzeichen notiert und sich im Folgenden gewundert, dass der Unfallverursacher nicht auf dem nächsten Parkplatz anhielt, um den Schaden zu melden. So jedenfalls erklärte er es im Zeugenstand dem Richter. Nicht unmittelbar an der Baustelle zu halten, um nicht den fließenden Verkehr ins Stocken zu bringen, schien vernünftig und leuchtete auch dem Richter ein, doch dann überhaupt nicht anzuhalten und erst drei Stunden später seinen Chef über den Unfall in Kenntnis zu setzen, so dass dieser dann die Polizei verständigen konnte, das war aus Sicht des Vorsitzenden allerdings die reine Unvernunft. Das schien auch dem Angeklagten klar zu sein. Er räumte seine Schuld voll und ganz ein und versuchte sich auch keineswegs herauszureden. Er könne sich sein Verhalten nicht erklären, meinte er. "Das war dumm von mir!" Was die ganze Sache noch einen Tick schlimmer machte, war die Tatsache, dass er bereits vor nicht allzu langer Zeit schon einmal wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt worden war. Für die Staatsanwaltschaft stand der Sachverhalt aufgrund des Geständnisses fest. Sie plädierte wegen des hohen Schadens für eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 und den Entzug der Fahrerlaubnis für fünf Monate. Verteidiger Sven Wilhelm wollte für seinen Mandanten ein milderes Urteil erreichen, da diesem bei einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis größeres berufliches Ungemach drohe. Er regte ein Fahrverbot von zwei Monaten an, einen Monat ohne Führerschein habe er bereits hinter sich. Dazu eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 15 €Euro. Richter Alexander Lachmann kam auf ein Strafmaß von 35 Tagessätzen à 20 Euro€. Den Entzug der Fahrerlaubnis setzte er zum Leidwesen des Angeklagten auf fünf Monate fest. "Unverzüglich", so ermahnte er ihn, bedeute nun mal die Pflicht, die nächstmögliche Gelegenheit wahrzunehmen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben