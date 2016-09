Tolerieren und partizipieren

Traditionell ging die Verwaltungsspitze mit dem Hochadel im Schlepptau zunächst einmal sprichwörtlich in die Luft. In 38 Meter Höhe blickte Oberbürgermeister Hubert Schnurr auf die "schönste Stadt Baden-Württembergs - ach was, von ganz Deutschland". Wenige Minuten später schaute er längst nicht mehr so gelassen drein. Der Vergnügungspark-Organisator Andreas Bohnert animierte ihn zu einer Probefahrt im "Kick Down". Schausteller Maik Landwermann (Bremen) muss etwas falsch verstanden haben und schaltete auf Vollschleuderprogramm. "Halllohalllohalllo hier", jauchzte er, "jetzt fliegen die Falten aus dem Gesicht. Und tschüss!" Danach wirkten vier G auf die Außerirdischen.

Stadtrat Peter Hirn (SPD) kommentierte den Horrortrip mit Galgenhumor: "Hauptsache, ich lebe noch. Aber ein zweites Mal brauch' ich das nicht." Bei Peter Teichmann (GAL) hörte es sich weniger nach Weltuntergangsstimmung an: "Entgegen aller physikalischen Gesetzmäßigkeiten heftig, aber geil."

Und doch: Die Rummel-Bande konnte, vielleicht auch angefeuert durch die Altweibersonne, nicht genug bekommen. In der Achterbahn von Stefan Kinzler (Waiblingen) hörte es sich an, als stünden Vierbeiner kurz vor ihrem Bolzenschuss im Schachthof. "Ich habe geschrien wie ein Idiot", bekannte Romy, musste sich für ihre Gefühlsausbrüche indes nicht schämen. Immerhin stärkte sie Stefanie den Rücken: "Ich hab' mich an ihr festgeklammert."

Ein Klassiker ist das Pferderennen. Hier lautet die Alternative: Großer Preis von Baden - oder Bauernrennen. Peter Hirn entschied sich für erste Option und nahm ein Stoff-Pferdchen mit nach Hause und die Erkenntnis: "Das war das erste Mal, dass ich was gewonnen habe."

Nur was für ganz Furchtlose ist der Katapult im Sling Shot. Die Weinkönigin, dem Anschein nach total nüchtern, setzte sich zusammen mit Marius Rumpf in die Abschussrampe. Mit 150 Km/h wurden sie dann in 70 Meter Höhe geschossen, mit Überschlag mal vorwärts mal rückwärts. Da war es schon beruhigend, als Inhaber Franz Printschler (Kärnten) berichtete, dass bislang noch jeder Pilot aus der Umlaufbahn auf den Boden zurückgekehrt sei. Auch Stefanie kam noch nicht in den Himmel, musste jedoch mit den Worten ringen, um dann zu Protokoll zu geben: "Unbeschreiblich krass!"

Das positive Lebensgefühl in der "Wohlfühlstadt Bühl" wurde um 18 Uhr bei der offiziellen Eröffnung des 69. Bühler Zwetschgenfests gleich mehrfach beschworen. Den Anfang machte der OB, der auf dem Markt- und Kirchplatz den Startschuss für das Weindorf gab. Er beleuchtete das Festmotto "Wir sind eins - Stadt Bühl bunt, vielfältig, bewegt". Es beschreibe treffend das Zusammenleben in der Zwetschgenstadt. Menschen aus 103 Nationen von allen fünf Kontinenten lebten friedvoll zusammen. "Sie leben miteinander und lernen voneinander, akzeptieren den anderen. Partizipieren, tolerieren und profitieren von anderen Kulturen", so Schnurr. In puncto Vielfältigkeit verwies er auf die seit 25 Jahren währenden partnerschaftlichen Verbindungen mit Schkeuditz und Kalarasch. Als "Erfolgsgeschichte der Inklusion" charakterisierte er die Entwicklung der Lebenshilfe der Region, die in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen feiert und das Stichwort für das Festmotto lieferte. "In Bühl wird diese gelebt, ob in den Schulen, in unserer städtischen Schule für Musik und darstellenden Kunst oder den Vereinen", erklärte der Rathauschef.

Zwetschgenkönigin Romy schwärmte ebenfalls vom "Wir sind eins"-Gefühl. "Jeder in Bühl wird einbezogen statt ausgeschlossen. In Bühl ziehen alle gemeinsam an einem Strang", betonte sie. "Einbeziehen statt ausgrenzen" laute die Devise auch im Bereich der Migration, lobte die Blaue Königin. Mit einem launigen Trinkspruch stieß die Affentaler Weinkönigin Stefanie II auf ein gutes Gelingen des Heimatfests an. Musikalisch gestaltet wurde der Auftakt vom "Wir sind eins"-Chor der Lebenshilfe, Sängern von "Next Generation" und "Next Generation Kids" sowie der "Wir sind eins"-Combo der Musikschule.

Großen Applaus erntete der zum Lebenshilfe-Jubiläum komponierte "Wir sind eins"-Song, den Sänger Christian Unser zum ersten Mal vor breitem Publikum präsentierte. Dessen Vater Harald Unser, Geschäftsführer der Lebenshilfe, bedankte sich für Toleranz und Menschlichkeit.