Entspannung abseits des Trubels

Die Grünfläche zwischen Vergnügungspark und Weindorf erwies sich als nette Zwischenstation für einen Plausch mit Freunden bei Wein, Bier oder Cocktail sowie unterschiedlichster Partymusik. Ganz im Gegensatz zu den anderen Treffpunkten auf dem Zwetschgenfest herrschte dort kein dichtes Gedränge, sondern trotz hunderter Besucher entspannte, gemütliche Atmosphäre. Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr kam angesichts des besonderen Ambientes ins Schwärmen. Neben der deutlich erweiterten Bewirtung durch Peters gute Backstube, unterstützt vom Musikverein Vimbuch, war es vor allem den ebenso entspannten Musikern zu verdanken, dass in der grünen Lunge von Bühl Urlaubsfeeling herrschte.

Den Auftakt übernahmen die Ratzfatzbuben aus Kappelwindeck. Die junge, zehnköpfige Kapelle hat sich vor mehr als drei Jahren zusammengeschlossen, um mit Polkas für Unterhaltung zu sorgen. Ihre Spielfreude war mehr als ansteckend und begeisterte nicht nur den "mitgereisten" Fantross aus Kappel. Die Besucher genossen es sichtlich, sich von den rhythmusreichen Stücken anstecken zu lassen, mitzuklatschen und mitzuwiegen oder auch mal mitzusummen. "Es macht einfach total viel Spaß", erzählte die einzig zugelassene Musikerin unter den "Buben", die Klarinettistin Leonie Berger. Ganz unkompliziert erarbeitet sich die Gruppe ihre Programme. "Wer ein schönes Stück entdeckt, bringt es mit", erzählte sie, dass die Stücke dann gegebenenfalls noch an die Besetzung selbst angepasst würden.

Einen Dirigenten braucht es nicht. Ganz gut ist jedoch, dass Tobias Moll immer wieder zum Mikrofon greift, um ein paar Hintergrundinfos zu verraten und mit witzigen Kommentaren den eindrucksvollen Auftritt abzurunden. "Boarischer Groove", Egerländer Musik und Klassiker wie der "Böhmische Gruß" oder "Die Fischerin vom Bodensee" wurden von der kleinen passionierten Kapelle intoniert.

Während die Kappler im Freien in Nachbarschaft zum Brunnen aufspielten, sorgten die beiden Bands "Doo & the Wops" sowie die "King Cruisers" im Kulturzelt für richtiges Rock-'n'-Roll-Fieber. Eigens aus Karlsruhe waren sechs Paare des Rock-'n-Roll-Clubs Forever angereist, um zur Musik der ebenfalls aus Karlsruhe stammenden Band "Doo & the Wops" in stilechtem Outfit ein paar flotte Figuren aufs Parkett zu zaubern.

"Wir sind ganz begeistert von der Band", erzählte Doris Russe. Und mit dieser Meinung war sie nicht allein. Viele Besucher schwelgten bei den vorwiegend aus den 50er Jahren stammenden Hits in Erinnerungen. Die Stärke der Musiker ist ganz eindeutig die Liebe zum Rock'n'Roll.

Die legendäre Ära setzten die "King Cruisers" fort, eine Formation, die sich mit authentischem Rockabilly einen Namen gemacht hat und auch am Freitagabend mit der rockigen Spielart einen Volltreffer beim Publikum landete. Mit einem Mix aus Covers von Johnny Cash, Elivs Presley und Eddie Cochran sowie eigenen Interpretationen heizte das Trio den Kulturzeltbesuchern ein, bevor die musikalische Zeitreise ins 20. Jahrhundert gemeinsam mit "Doo & the Woops" endete.