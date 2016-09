Wertvoll für den Frieden in Europa

Bühl (wv) - Ein doppeltes Jubiläum feierte die Stadt Bühl am Samstag mit einem Festakt im Bürgerhaus Neuer Markt: 25 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Schkeuditz in Sachsen und mit dem Rayon Kalarasch in der Republik Moldau. Alle Festredner betonten: Die menschliche Begegnung zwischen Bürgern der freundschaftlich verbundenen Städte und Bezirke sei höchst wertvoll für Verständigung und Frieden in Europa. "Wenn die Jahre wachsen, erkennt man den Wert der Freundschaft immer tiefer", zitierte Oberbürgermeister Hubert Schnurr den Dichter Adalbert Stifter und fasste die Erfahrungen der 25 Jahre so zusammen: "Wir haben Freunde in Schkeuditz und Kalarasch getroffen." Villefranche-sur-Saône, seit 1987 mit Bühl verbunden, habe für die neuen Partnerschaften die Rolle der Patin übernommen. Die Freundschaften sollten weiter gepflegt werden, betonte OB Schnurr und überreichte Jörg Enke, dem Oberbürgermeister von Schkeuditz, und Sergiu Artene, dem Rayonspräsidenten von Kalarasch, junge Zwetschgenbäume mit der Bitte: "Pflegt und hegt sie gut, dann könnt Ihr die blauen Früchte ernten." Artene antwortete verschmitzt: In Kalarasch brächten Zwetschgen guten Ertrag. Er versprach, den Baum vor dem Rayonratsgebäude einzupflanzen und lud die Bühler schon zum Verkosten der Früchte ein. Die Republik Moldau, aus dem sozialistischen Lager kommend, sei immer noch ein Land, in dem es viele Wechsel gebe, erläuterte Präsident Artene und betonte: "Die Freundschaften mit Städten aus Deutschland und Frankreich ermutigen uns, dass wir zu europäischen Werten kommen. Kalarasch ist stolz, durch Bühl eine der drei Rayons zu sein, die Partnerschaften nach Deutschland pflegen." Mit deutscher Hilfe würden in Kalarasch die Trinkwasserversorgung und Abfallverwertung des Rayons sowie die Zentralheizung der städtischen Klinik vorangebracht. OB Jörg Enke würdigte die Hilfe aus Bühl beim Aufbau der Stadtverwaltung und der Stadtwerke. Er resümierte: Die Partnerschaft habe sich zur echten Freundschaft entwickelt, sichtbar etwa in Begegnungen auf den Gebieten des Sports, der Kultur und der Jugend sowie durch gegenseitige kommunalpolitische Lehrfahrten. Das europäische Städtenetzwerk, dessen Vater der damalige OB Hans Striebel gewesen sei, wirke erfolgreich und berge noch großes Potenzial. Er führte an: "Die Feuerwehren aus Bühl und Schkeuditz werden die Kalarascher beim Aufbau einer Freiwilligen Feuerwehr unterstützen." Gerhard Helbing, in dessen Amtszeit als Bühler Oberbürgermeister die beiden Partnerschaften besiegelt wurden, erinnerte an die Anfangszeit, etwa an den abenteuerlichen Erstbesuch in Kalarasch mit Flug nach Moskau und mit ewig langen Fahrten über Straßen, bei denen Seekrankheit drohte. Helbing lobte den regen Austausch der Stadtparlamente und Verwaltungen von Schkeuditz und Bühl. Peter Blechschmidt, damals Bürgermeister von Schkeuditz, hakte ein: Als seine Stadtverwaltung materiell nicht gut ausgestattet gewesen sei, habe Hilfe aus Bühl sein Personal motiviert. Es sei auch für die Badener spannend gewesen, denn sie hätten Ratschläge geben können, eigene alte Fehler in Schkeuditz nicht zu wiederholen. Durch Bühler Beratung sei Schkeuditz die erste Stadt in Sachsen gewesen, die in den Genuss der Stadtsanierung gekommen sei; stolze 18 Millionen Euro seien geflossen. Er wünschte sich die Fortführung und Vertiefung der Städtepartnerschaften vor allem unter dem Gesichtspunkt: "Nur wenn wir friedlich vorankommen, ist die Zukunft gesichert." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben