Volleyballer wollen Altlasten hinter sich lassen

Bühl



App bündelt lokale Angebote Bühl (fh) - Die App "Natürlich Bühl" der Stadtwerke bietet zwar nichts, was es im Internet nicht schon gibt, dafür sind dort die Informationen übersichtlich gebündelt. Vertreten sind unter anderem die Stadt, die Gemeinde Bühlertal und die Werbegemeinschaft "Bühl in Aktion".