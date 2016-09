Konsumenten stellen kritische Fragen Bühl (cn) - Wie und unter welchen Bedingungen wächst das Gemüse, das in der Region angebaut wird? Mit etlichen solcher Fragen wurde Gärtnermeister Christoph Decker beim Tag der offenen Tür auf seinem Demeterhof in Weitenung konfrontiert. Die Gemüsegärtnerei öffnete im Rahmen der "Gläsernen Produktion" nicht nur ihre Pforten, sondern bot den Besuchern auch Führungen über die Äcker an. Der Chef des Demeterhofs nahm sich bei hochsommerlichen Temperaturen viel Zeit, um die kritischen Fragen der Besucher zur Qualität des Ackerbodens und den Düngemethoden lückenlos zu beantworten. "Wie sehr sind die Tiere, von denen der Mist stammt, mit Medikamenten verseucht?" und "Wie gravierend ist das Grundwasser vom PFC-Umweltskandal betroffen?", wollten die Konsumenten wissen. Decker überzeugte mit sachkundigem Wissen über Stickstoffanteile im Boden und die Wirkung von Mist unterschiedlicher Tiere wie dem von Rindern, Pferden oder Hühnern. "Die Demeter-Richtlinien sind die strengsten Bio-Vorschriften", erklärte er. Das bedeute, dass bei Befall nicht gespritzt werden darf. Damit die Gemüsepflanzen erst gar nicht erkranken, erhält der Boden laut dem Gärtnermeister sogenannte homöopathische Kuren. Decker führte weiter aus, dass hierzu versucht werde, die Mikroorganismen im Boden so zu kultivieren, dass die Pflanzen in gesundem Boden wachsen können. Die Gäste erfuhren, dass Decker als Demeterbauer auf seinen Äckern Wert auf Vielfalt legt. "Ich setze bewusst gegen Monokulturen", verwies er auf die in der Nähe befindlichen Maisfelder. Irgendwann nach Jahren sei der Boden tot, dann wachse weder Mais noch irgendetwas anderes darauf, klärte er auf. Um gegen diesen Trend der Monokulturen anzugehen, wird es Decker zufolge mittelfristig von der EU eine Verordnung geben müssen, die den Bauern Fruchtfolgen vorgebe. Decker nannte dies den "Anfang einer Kehrtwende", um langfristige Schäden durch Monokulturen abzuwenden. Er berichtete weiter von einem weltweiten Netzwerk von Ökobauern, die sich gegenseitig besuchen, um Wissen über die biologische Landwirtschaft auszutauschen. Auf dem Demeterhof sind rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Produktionsbetrieb in Weitenung unterhält Decker noch zwei Verkaufsläden in Baden-Baden. "Wir setzen unseren Schwerpunkt mehr auf Vermarktung und sehen uns als Vernetzer vieler kleiner Bauern mit biologischer Landwirtschaft. Damit wollen wir den regionalen Anbau von Lebensmittel stärken", sagte der Gärtnermeister. Auf dem Kartoffelacker zeigte er den Besuchern, wie eine Vollerntemaschine funktioniert. Parallel dazu marschierte eine weitere Gruppe von Gästen über das benachbarte Feld, um bei einer Kurzwanderung heimische Kräuter kennenzulernen. Auf dem Hof wurden biologisch angebautes Obst und Gemüse zum Verkosten angeboten. Besonders beliebt bei Kindern waren die Kutschfahrten über die Feldwege rund um die Gemüsegärtnerei. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben