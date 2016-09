Mittlerweile reicht auch Triangel Bühl (jure) - Schon mehrfach brachten sie in Bühl das Kulturzelt zum Beben - am Sonntagabend gastierten die Twotones aus Mannheim nun mit ihrem neuen Programm "Der Himmel ist Oben" in der Zwetschgenstadt. Und wieder mal eroberten sie mit ihrem Mix aus gefühlvollen Balladen, anarchischem Witz, virtuosem Spiel und Gesang in allen Ton- und Gemütslagen im Sturm die Herzen der Zuhörer. Dabei hat es das Duo faustdick hinter den Ohren. Doppeldeutige Liedinhalte, spitze Bemerkungen, trockene Kommentare und gnadenlose Schlagfertigkeit sorgten für bebende Zwerchfelle. Anna Krämer wurde ob ihres losen Mundwerks, ihrer begnadeten variationsreichen Stimme und ihrer urkomischen Mimik gefeiert. Ihr Partner Rainer Klundt begeisterte vor allem als Meister sanfter und wilder Pianoklänge. Zusammenarbeiten will Anna aber nicht mehr mit dem "verkannten Genie". Seine Stelle sei vakant, setzte sie darauf, in Bühl einen Nachfolger zu finden, der idealerweise zwar auch Klavier spielen können sollte, "aber mittlerweile reicht mir auch Triangel", erklärte sie mit Blick auf ihren Partner Rainer. Warum? Nun, ein Beispiel lieferte Klundt augenzwinkernd selbst. "Es gibt nun eine Ballade, die in einer Polka endet, ein Hybrid sozusagen". Die beiden schenkten sich nichts, ganz wie es die Vollblutentertainerin schon zu Beginn angedroht hatte. "Da kommt nichts mehr, sie werden es im Laufe des Abends merken". Und so wurde den ganzen Abend gestichelt. Erklärte er, er sei so weit, erwidert sie, "das Vorspiel war noch nie länger". Unterstrichen wurde diese Feststellung durch theatralische Mimik und Gestik, die ihre Wirkung nicht verfehlten, während Klundt den Gescholtenen mimte. Was die beiden da ablieferten, ist Musikkabarett der Spitzenklasse: energiegeladen, urkomisch und musikalisch auf hohem Niveau. Krämer weiß ihre Stimme einzusetzen, röhrt mal als Rocklady, "kreischt" in bester Operndiva-Manier oder singt herzzerreißend Balladen, die Klundt gefühlvoll begleitet. Dazu kommen das Improvisationstalent und die Gabe, das Publikum immer wieder einzubinden. Während Krämer bei Techniker Thoma Huber das Rotlicht ("Kennst du doch von früher") bestellt, erklärt sie, dass man für die Stimmung auch einfach eine Sonnenbrille "wie die Leute in der ersten Reihe" aufziehen könne. Dann werden die Besucher auch noch letzte Zeugen des Songs über den Figaro, den Frauenbeschwörer, weil er Farbe ins Leben bringt, die Frau entgraut und "jede einwickelt". Das Ende im Spagat gelingt noch, doch das Aufstehen bereitet dann doch Probleme. "Dieses Lied spielen wir nicht mehr". Und was hilft beim Liebeskummer, nach der Trennung? Tai Chi? "Ich fahre doch nicht Ski in Thailand". Viel lieber noch ein Mix aus "Tschi Bo", denn da kenne sie sich aus. Sie habe sich auch in den Stuhlkreis gesetzt, sei den Jakobsweg durchgehetzt und habe alles gemacht, auch getwittert und gelikt. Doch Uwe, den Verwaltungsangestellten, will sie nicht, sie will eben "nicht mehr als dich". Und das Publikum? Das will die Twotones, dieses unbeschreibliche Duo aus Mannheim, beim Zwetschgenfest im Kulturzelt wiedersehen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben