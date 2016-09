Heiße Stimmung und kühle Oasen

Bühl (gero) - Tropen-Hoch Johannes trieb nicht nur die Quecksilbersäule auf ein für die Jahreszeit ungeahntes Niveau, es lockte auch das feierwütige Publikum in Scharen zu den Hotspots beim 69. Bühler Zwetschgenfest. Oberbürgermeister Hubert Schnurr schätzt die Zahl der Besucher an den fünf Halli-Galli-Tagen auf gut 100 000. Er zeigte sich bei seinem Resümee gestern Vormittag zufrieden über den Umstand, dass es ein fröhliches, niveauvolles, vor allem aber friedliches Fest war. Für seinen Beigeordneten Wolfgang Jokerst steht nach wie vor fest: "Es ist eines der besten Feste im Land mit vielen Elementen. Es war für jeden etwas dabei." Petra Ewert, verantwortlich für den Kulturbetrieb des Großspektakels, konnte das höchst freudige Fazit ziehen: "Alle sind sehr zufrieden." Damit verknüpfte sie auch ihren ganz persönlichen Einsatz: "Wir hatten schwierige Verhandlungen mit Petrus zu führen." Am Ende zeigte sich der Herr sogar leicht übermotiviert, heizte die Straßen und Plätze mit über 30 Grad Celsius auf, worunter vor allem die Süßwarenanbieter, aber auch jene von Rollbraten und Grillspezialitäten zu leiden hatten. In den Abend- und Nachtstunden indes war Rushhour angesagt - bei immer noch milden 20 Grad. Die Folge: Im Vergnügungspark, aber auch im Weindorf bildeten sich am letzten Schulferien-Wochenende lange Rückstaus. Nichts ging mehr. Wer sich an einem Weinstand ein Plätzchen und ein Glas gesichert hatte, gab diesen nicht mehr preis - selbst wenn die Blase mächtig drückte. "Eines der schönsten Feste der vergangenen Jahre" bilanzierte Marktmeister Andreas Bohnert. Von einem "Allzeithoch" wollte er zwar nicht sprechen, aber immerhin reichte es für ein "gigantisch gut". Alle Schausteller seien - bis auf eine Ausnahme - höchst zufrieden wieder nach Haus gefahren. Einer von ihnen sprach vom besten Umsatz-Wochenende dieser Saison. Bohnert kündigte an, dass am Zwetschgenfest-Donnerstag 2017 sämtliche Fahrgeschäfte in Betrieb sein werden und nicht - wie in diesem Jahr - nur jene in der Güterstraße. Festwirt Jürgen Kohler will nämlich die bereits kultigen "Blechblos'n"-Abende zur Tradition machen. Einen Vorvertrag mit den Münchner Gaudiburschen hat er bereits. Ein ausverkauftes Zelt wäre dann ebenso wieder sicher wie die deutsche Fußballmeisterschaft für den FC Bayern München. Als "grüne, kühle Oase" entpuppte sich der Stadtgarten. Das wuselige Treiben erinnerte ein wenig an die After-Work-Partys. Rund um das Kulturzelt war das gastronomische Angebot im Vergleich zu den Vorjahren erheblich ausgeweitet worden. Wolfgang Jokerst schwärmte von einem "wichtigen Element, das dazugehört" und ein individuelles Publikum anzieht. Wichtig noch für den OB: Es war ein friedliches Fest, von ein paar Rangeleien und nur wenigen "Alkoholleichen" abgesehen. Der Bühler Polizeichef Walter Kautz habe sich mit dem Ablauf "höchst zufrieden" gezeigt. Nach dem Fest ist bekanntlich vor dem Fest. Und auch die nächste Auflage verspricht eine besondere zu werden. Gefeiert werden das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Villefranche, das 70. Zwetschgenfest und 90 Jahre Zwetschgenfest (Erstauflage 1926) überhaupt. Petra Ewert wird wieder in schwierige Verhandlungen mit Petrus eintreten müssen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben