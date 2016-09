Pappeln und Silberweide hoch spezialisierte Tieftaucher Rastatt/Bühl (red) - Fast ein Drittel der Auewälder im Landkreis Rastatt, rund 2 100 Hektar, liegt in der Überflutungsaue. Davon stocken rund 600 Hektar Fläche innerhalb gesteuerter Polder oder Rückhaltebecken. Mit gut 1 500 Hektar hat der Landkreis die noch größte zusammenhängende Stromauefläche entlang des Rheins, die noch frei überflutet wird. Sie erstreckt sich vom Unterwasser der Staustufe Iffezheim bis vor die Tore von Karlsruhe. Ihre Breite reicht von rund einem halben bis über zwei Kilometer in das "Landesinnere" bis zum Hochwasserdamm. Sie ist gleichzeitig ein großer verbliebener natürlicher Hochwasserrückhalteraum. "Dieses nach der Tulla'schen Rheinkorrektion auf jungen, frisch angelandeten Schlickböden und aus ehemaligen Faschinenwäldern entwickelte Waldband hat eigene vom Vater Rhein diktierte Gesetze", erläutert Heinz Wicht von der Bezirksleitung Rastatt des Kreisforstamts. Der Strom bietet auf tiefgründigen Aueschlickböden zwar ein üppiges Pflanzenwachstum, aber er bestimmt auch durch seine Überflutungen, wer wo wachsen darf. Wer von den langlebigen Gehölzen und Bäumen überdauern will, muss schlichtweg tauchen können. Schwankungen beim Wasserstand von bis zu vier Metern in wenigen Tagen sind durchaus möglich. Insbesondere die für den Rhein typischen Sommerhochwässer in der Vegetationsperiode verlangen dem Wald einiges ab. "Unsere Waldbäume können aber nicht alle gleich gut tauchen", räumt Wicht ein. Ganz schlecht, ja fast "wasserscheu" sind hier die Rotbuche und Kirsche, denen schon nach wenigen Tagen Überflutung beginnt, die Luft auszugehen. Etwas besser sind Ahorn, Hainbuche, Hasel und Linde, die sich in den höheren Geländeteilen, der sogenannten Hartholzaue, noch gut behaupten können. Je tiefer das Gelände, umso höher und länger gehen die Überflutungen. "Hier kommen zunehmend unsere Spezialisten zum Zuge, wie die Esche, Grauerle, Wildobst, Nuss und die Eiche und Ulme, die mittlere Überflutungen überdauern können", so Forstdirektor Wicht. Zu Recht fehle in der Auflistung die Roterle, denn die möge es lieber dauernd gleichmäßig nass. Das ständige Rauf und Runter des Rheins und seinen ätzenden Kalk im Wasser vertrage sie gar nicht. Deshalb sei sie eher in der Kinzig-Murgrinne am Fuß des Schwarzwalds zu Hause, wo es ruhiger zugehe. Ab einer durchschnittlichen Überflutungsdauer von 100 bis 120 Tagen ist kein Strauchwachstum mehr möglich. Den "Unterstand" bilden Brennnessel, Rohrglanzgras oder Springkraut. "Hier beginnt dann der Bereich der Weichholzaue mit unseren hoch spezialisierten Tieftauchern, den Pappeln und der Silberweide", führt der Forstexperte aus. Die Silberweiden können fast 200 Tage im Wasser stehen und "die Luft anhalten". Sie bilden an der Mittelwasserlinie häufig einen Schutzgürtel zum reißenden Strom, ähnlich wie die Mangrovenwälder in den Tropen. Sauerstoffversorgung der Holzzellen Knackpunkt beim Tauchen ist die Sauerstoffversorgung der Holzzellen in den im Wasser befindlichen Stammteilen. "Unsere Spezialisten haben sich hier besser angepasst als die anderen Baumarten", befindet Wicht. Einige modifizieren die "Verbrennung" in den Zellen und bekommen dadurch quasi einen Muskelkater. Die Esche kann Sauerstoff aus dem Wasser durch ihre Lentizellen aufnehmen, die Silberweide treibt Wurzelbärte am überfluteten Stammteil und kämmt so - wie mit Kiemen - Sauerstoff aus dem Wasser. Und die Eiche bildet in diesem Stammteil ab einer kritischen Überflutungsdauer einen zusätzlichen Jahrring aus, um den Stofftransport zu überbrücken. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben