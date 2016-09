Begehrte Stempel künftig das ganze Jahr erhältlich Achern (sp) - Auch wenn die gut besuchten Sommer- und Winterwandertage in Mösbach nicht mehr stattfinden, sollen Wanderer auch künftig am Ende ihrer Tour einen Stempel bekommen. Gemäß den Kriterien des Internationalen Volkssport-Verbandes (IVV) wird im Kirschendorf ein permanent ausgeschilderter Wanderweg eingerichtet, der das ganze Jahr über begehbar ist und an dessen Ende man den begehrten Nachweis erhalten kann. "Wir planen einen zehn und einen fünf Kilometer langen Wanderweg", sagt Robert Haberle, Vorsitzender der Mösbacher Wanderfreunde. Wenn alles genehmigt sei, könnten die Wanderwege im Frühjahr 2017 eröffnen. Noch im März musste der Vorsitzende bei der Mitgliederversammlung mitteilen, dass die über viele Jahre stark frequentierten Sommer- und Winterwandertage aus personellen Gründen nicht mehr stattfinden können. Nun verkündete er erfreut mit dem Organisator der Wandertage, Werner Bauer, dass die Chancen gut stehen, zwei Strecken rund um Mösbach mit schönem Blick auf das Kirschendorf auszuweisen. Ortsvorsteherin Sonja Schuchter und die Ortsverwaltung hätten vor längerer Zeit "grünes Licht" gegeben. Nun warte man noch auf die Genehmigung der Stadt Renchen, denn die Streckenführung würde auch die Ulmer Gemarkung tangieren. Die beiden Wege könnten "Obstgartenweg" und "Rund ums Dorf" heißen und als ganzjährig begehbare Strecken eine Tradition fortsetzen, in deren Glanzjahren im Sommer und Winter bis zu 2500 Personen nach Mösbach kamen. Gelobt wurden von den Teilnehmern der Wandertage die gute Organisation, die schöne Landschaft und die vorbildlich gepflegten Wege. Doch auch Wanderfreunde werden nicht jünger und es fanden sich immer weniger ehrenamtliche Helfer für solche Großveranstaltungen. Ende vergangenen Jahres hatte der Verein noch 76 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 67 Jahren. Am vergangenen Wochenende wäre der Termin für die Sommerwanderung gewesen. Die aktuelle Personaldecke hätte die Ausrichtung aber unmöglich gemacht, sind sich Robert Haberle und Werner Bauer sicher. Beide Wanderwege sollen bei der Drei-Kirschen-Halle starten und über befestigte und öffentliche Wege führen. Der fünf Kilometer lange Weg könnte analog zur bisherigen Strecke nach Ulm führen, weiter in Richtung Önsbach und wieder zurück zur Halle. Die Zehn-Kilometer-Wanderung soll über den Lochhof in Richtung Reben und Wald weiter über die "Kopftanne" verlaufen und dann ebenfalls einen Schwenk in Richtung Önsbach machen, der über den Eckweg und Rhinweg zum Renchener Weg führt. Geplant ist im Obsthof Kern die Startkarte zu verkaufen. Hier würden die Wanderer nach ihren Touren auf der Grundlage der Selbstkontrolle auch die IVV-Stempel erhalten. Denn unterwegs wollen die Mösbacher Wanderfreunde Zahlen oder Zeichen anbringen, die in einem bestimmten Turnus wechseln und von den Wanderern auf den Startkarten eingetragen werden müssen. Darin sahen die Verantwortlichen allerdings kein Problem, zumal dies der normale IVV-Standard sei und sich auf vielen Strecken bestens bewährt habe. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





