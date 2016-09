Freibadsaison geht in die Verlängerung

"Diese Woche warten wir einfach ab, wie das Wetter wird", sagt Sergej Schmidt von der Gemeinde Bühlertal, der das Bühlot-Bad betreut. Normalerweise gebe es immer einen festen Termin für die Schließung. In diesem Jahr war das Saisonende am vergangenen Sonntag zum Ende der Sommerferien geplant. Bei Temperaturen über 30 Grad gehöre es aber einfach zum Bürgerservice, das Bad noch ein paar Tage länger offen zu halten, erklärt Schmidt.

Schwimmkurse finden in dieser Zeit keine mehr statt. Zwischen 10 und 18 Uhr darf derzeit noch ins kühle Nass gesprungen werden. Wird das Wetter wieder schlechter, schließt das Bühlot-Bad definitiv für diesen Sommer seine Tore.

Mit deutlich weniger Besuchern als im Vorjahr sei die diesjährige Saison allerdings nicht zufriedenstellend gewesen, sagt Schmidt. "Besonders der Juni war schwach", berichtet er. Rund 2800 Badegäste verzeichnet Schmidt in diesem Monat, 2500 weniger als im Juni 2015. Schuld daran sei das kalte Wetter gewesen. Auch der Juli sei mit 9100 Schwimmern im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 12800 deutlich schwächer gewesen. Nur der August kann in diesem Jahr mit 9200 Badegästen ein Plus von rund 550 Besuchern im Vergleich zu 2015 schreiben. Wie sich der September entwickelt, hängt davon ab, an wie vielen Tagen das Thermometer noch die 30-Grad-Marke knackt und Schwimmer ins Bühlot-Bad kommen.