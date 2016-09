Zwischen zwei Herrschern

Ottersweier - Ein eher unscheinbarer Grenzstein aus dem Jahr 1530 vor dem alten Feuerwehrgerätehaus zeugt vom damaligen Flickenteppich der Herrschaftsansprüche. Das Dorf Ottersweier lag direkt an der Grenze und zählte noch zur vorderösterreichischen Ortenau. Die Wallfahrtskirche Maria Linden hingegen war badisch, lag in der Markgrafschaft Baden-Baden. Daran erinnert unter anderem der "Historische Rundgang Ottersweier".

Zehn Jahre sind inzwischen vergangen, seit der rund zwei Kilometer lange Rundweg mit 21 Anlaufstationen feierlich eröffnet wurde. Er führt in erster Linie zu bedeutsamen Gebäuden (die meisten sind oder waren kirchlich), aber auch zu mehreren Kleindenkmälern und manch "untergegangenen" Stätten wie Eiskeller, Alte Ziegelei oder Feuergraben. "Wir haben historisch viel zu bieten, kratzen jetzt aber gerademal mit dem Fingernagel an der Oberfläche unserer Geschichte", hatte Bürgermeister Jürgen Pfetzer seinerzeit beim Festakt ausgeführt. Das erste Vorhaben des 2005 gegründeten Historischen Bürgervereins sollte keine Eintagsfliege bleiben. Mit weiterer finanzieller Unterstützung der Bernhard-Friedmann-Stiftung wurden 2009 zwei Rundgänge in Unzhurst und in der Hub ausgeschildert.

Die Erklärungen zu Geschichte, bedeutsamen Ereignissen und Brauchtum sind kurz und prägnant. Faltprospekte, die zur Mitnahme im Rathaus ausliegen und im Internet zur Verfügung stehen, weisen den Weg. Darüber hinaus bietet der Historische Verein auch Führungen an. Vor allem bei Jahrgangs-Klassentreffen seien die Rundgänge gefragt, berichtet der Vorsitzende Waldemar Friedmann. Zudem machten sich auch Seniorenvereinigungen und auswärtige Historiker auf den Weg, die vielfältige Geschichte Ottersweiers zu erkunden. Auch so mancher Geburtstagsjubilar nehme das Angebot wahr, auf diese Weise seinen Gästen "sein" Ottersweier zu zeigen. Zudem lernen Schulklassen so ihre Heimat kennen. Hinzu kommen offizielle Führungen wie bei Begegnungen mit Gästen aus den Partnergemeinden Westerlo und Krauschwitz.

Der Unterhaltungsaufwand der Stationen hält sich in Grenzen, seit dazu übergegangen wurde, die Plexiglas-Tafeln auf der Rückseite (spiegelverkehrt) zu bedrucken. Zuvor musste man die Rahmen zur Reinigung jedes Mal aufschrauben. Friedmann: "Das war viel Arbeit, und richtig sauber kriegte man sie auch nicht." Die an Häusern befestigten Hinweise seien weniger stark der Witterung ausgesetzt; deren Austausch unterblieb. Zwei Fälle von Vandalismus gab es zu beklagen, außerdem fuhr ein Autofahrer eine Stele um.

In der Römerstraße erfährt der Besucher, dass sich in Ottersweier neun Mühlen nachweisen lassen. Als die Infotafel seinerzeit aufgestellt wurde, stand die letzte ihrer Art, die "Huckemühle", noch. Inzwischen ist auch dieses Mühlengebäude abgerissen und damit für immer verloren.

So wie auch die ehemalige Bäckerei Feurer auf dem heutigen Adler-Areal. Im Obergeschoss des "Feurer-Becke" lebte eine Familie, deren Sohn steile Kirchenkarriere machte. Der Ehrenbürger Dr. Adalbert Metzinger (1910-1984), Theologe und Abt von Weingarten, war in diesem Haus aufgewachsen. "Dieser Hinweis wäre beim Adler noch erwähnenswert", sagt Friedmann.

Unberücksichtigt als Station ist bislang "s'Eicher-Wilhelme-Hus". Dafür hat Waldemar Friedmann eine einfache Erklärung: "Wir konnten vor zehn Jahren noch nicht wissen, dass dieses Gebäude unser Heimatmuseum wird." Bei den Führungen werde es natürlich einbezogen.

Bislang nicht realisiert ist ein vierter Rundweg im Ortsteil Haft. Ein "Sagen-Hafter-Weg" ist seit 2008 angedacht. Dass daraus bis dato nichts wurde, ist laut Friedmann im Heimatmuseum begründet. Die Restaurierung des Gebäudes und Anwesens habe alle Kräfte der Ehrenamtlichen gebunden.