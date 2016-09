Aus "Dummheit" mit 1,6 Promille hinterm Steuer Bühl (bgt) - Der Angeklagte hätte gut und gerne die paar hundert Meter vom Lokal zu sich nach Hause laufen können, stattdessen setzte er sich volltrunken hinter das Steuer seines Wagens und geriet prompt in eine Polizeikontrolle. "Warum sind Sie denn nicht die kurze Strecke zu Fuß gegangen?", fragte ihn Richter Alexander Lachmann am Amtsgericht in Bühl. Die Antwort kam schulterzuckend: "Dummheit!" Wegen dieser "Dummheit" wurde dem 31-Jährigen nun vorsätzliche Trunkenheit im Straßenverkehr und, damit nicht genug, auch noch Widerstand gegen Vollzugsbeamte zur Last gelegt. Denn die normale Polizeikontrolle eskalierte. Da er den Streifenwagen hinter sich entdeckt hatte, war er zunächst noch eine Weile ohne Licht gefahren, doch vergebens. Im Verdacht stark alkoholisiert zu sein, wurde für den Angeklagten eine Blutprobe angeordnet, nachdem er es vor Ort heftig abgelehnt hatte, ins Röhrchen zu pusten. Selbst im Krankenhaus wehrte er sich noch vehement gegen die Blutabnahme, weil er, wie er dem Richter versuchte klarzumachen, panische Angst vor Spritzen habe. Also waren die Polizeibeamten gezwungen, ihn kurzerhand unter körperlichem Einsatz auf die Behandlungsliege zu platzieren, um die Prozedur möglich zu machen. Die Untersuchung ergab einen Alkoholgehalt von 1,59 Promille im Blut. Zurück auf der Polizeiwache sahen sich die Beamten in der Pflicht, dem Angeklagten wegen seiner mangelnden Einsicht den Autoschlüssel abzunehmen. Auch das wollte er nicht zulassen, und er schlug den Arm des zur Tat schreitenden Beamten zur Seite, was wiederum zur Folge hatte, dass man ihn erneut gewaltsam so in Stellung bringen musste, um ihm den Schlüssel aus der Hosentasche zu holen. Der Angeklagte wollte seine Aktion allerdings lediglich als Reflex-handlung und nicht als Widerstand gewertet sehen. Dass er kein unbeschriebenes Blatt ist, zeigte der Blick des Richters in das Bundes-zentralregister. Dort sind mehrfach Eintragungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung registriert, was schließlich auch die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer zu dessen Ungunsten wertete. Für sie liegt 1,59 Promille Alkoholgehalt deutlich über dem Maß der absoluten Fahruntüchtigkeit, und sie plädierte auf eine Gesamtgeldstrafe von 80 Tagessätzen à 50 Euro € und einen Führerscheinentzug von zehn Monaten. Verteidigerin Maren Endress-Rassek versuchte ihren Mandanten insofern zu entlasten, als sie dessen Teilnahme an einer Verkehrstherapie hervorhob und seinen "Widerstand" gegen die Vollzugsbeamten als natürlichen Abwehrreflex beurteilte. Sie hielt eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 € Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten für ausreichend. Richter Lachmann wertete hingegen das Verhalten des Angeklagten als billigende Inkaufnahme der Gefährdung des Straßenverkehrs und auch das Wegschlagen der Hand als Widerstand. Sein Urteil: 75 Tagessätze à 45 Euro und acht Monate Entzug der Fahrerlaubnis. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben