Betrieb hat nicht genug Fleisch auf den Rippen Bühl (sie) - Die Geschichte des ersten veganen Restaurants in der Region ist vorerst beendet. Wie berichtet, hatte das Amtsgericht Baden-Baden im August ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen Timo Franke angeordnet, Chef der "Vegan Cuisine" am Johannesplatz. Mittlerweile ist das eigentliche Verfahren eröffnet - und das Restaurant geschlossen. An der Tür hängt zwar ein Schild mit der Aufschrift "Betriebsferien", das Mietverhältnis ist aber beendet. "Herr Franke hat zum 1. September aufgehört", stellt Rechtsanwalt Christoph Weis von der Baden-Badener Kanzlei "Nehrig, Braun & Sozien" klar. Er ist Vertreter der Insolvenzverwalterin Sarah Schmelzer, die derzeit im Urlaub weilt. Mit dem Schritt ist Franke offenbar einer Zwangsschließung zuvorgekommen: "Er hätte in jedem Fall aufhören müssen", sagt Weis. Insolvenzverwalterin Schmelzer hatte zuvor die wirtschaftlichen Verhältnisse Frankes überprüft und war zu dem Ergebnis gekommen, dass die sogenannte "Massenunzulänglichkeit" vorliegt. Mieten und Löhne könnten nicht aus der Insolvenzmasse bezahlt werden. Laut Weis ist die einzige Möglichkeit für den Fortbestand der "Vegan Cuisine", dass sich ein Investor findet, der das Konzept fortführt. Dies setze aber natürlich auch das Einverständnis des Gebäudeeigentümers voraus. Das Mietverhältnis mit Franke sei wegen Pachtrückständen mittlerweile beendet. Bei einer etwaigen Wiedereröffnung unter anderer Führung könnte Franke nichtsdestotrotz wieder im Boot sein - allerdings nur als angestellter Koch. Franke selbst war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach der Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens im August hatte er noch betont, dass der Fortbestand seines Restaurants nicht gefährdet sei. Im Gegenteil: Der 29-Jährige sprach sogar von Expansionsplänen mit weiteren Lokalen in Karlsruhe und Freiburg, außerdem stellte er eine Lebensmittellinie mit veganen Supermarktprodukten unter seinem Label in Aussicht. Dafür wollte er zeitnah eine GmbH gründen. Diesem Vorhaben erteilte die Insolvenzverwalterin aber schon damals eine klare Absage. Auch die jüngste Entwicklung kommuniziert Franke im Internet und auf dem Aushang am Restauranteingang eher unkonventionell. Dort ist nicht nur von Betriebsferien die Rede, sondern auch von Neuerungen im Lokal: "Wir basteln, bauen und modernisieren für euch." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





