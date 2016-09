"Wir können uns aufeinander verlassen"

Von Fiona Herdrich Bühl/Bühlertal - Ein Verletzter liegt auf der Rettungsdecke neben dem Feuerwehrgerätehaus in Bühlertal. Die Sanitäter des Jugendrotkreuzes (JRK) fangen direkt an mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruck-Massage. Auch wenn es sich nur um ein Übungsszenario mit einer Puppe handelt und die Jugendlichen keinen Kampf auf Leben und Tod ausfechten, sitzt jeder Handgriff. Die Nachwuchssanitäter verstehen ihr Handwerk. Und das hat sie jetzt zum Finale des JRK-Bundeswettbewerbs geführt, der am Samstag in Straubing stattfindet. Qualifiziert hatten sich die Bühlertäler dafür beim Landeswettbewerb im Juli in Elchesheim-Illingen. Dabei waren sie nicht die einzige erfolgreiche Mannschaft aus der Region. Auch die Schulsanitäter des Windeck-Gymnasiums holten in der Altersstufe II der 13- bis 16-Jährigen den ersten Platz und sind beim Bundesentscheid dabei, der in ihrem Fall im Oktober in Bühl stattfindet. Dass die Schulsanitäter beim Landeswettbewerb alle DRK-Ortsvereine hinter sich ließen, bedeutete für die Gruppe vom Windeck und ihre Lehrerin Sabine Heinrich eine Sensation. Damit hatte niemand gerechnet. Am wenigsten wohl die Organisatoren. Kurzfristig wurde bei der Siegerehrung eine Regeländerung bekanntgegeben, nach der nun auch der zweitplatzierte Ortsverein in den Bundeswettbewerb einziehen durfte. Und auch den Schulsanitätern, die in der Alterstufe III den zweiten Platz hinter dem JRK Bühlertal holen konnten, wurde die Teilnahme versprochen, die Entscheidung später aber wieder zurückgezogen. In der letzten Ferienwoche haben die Schulsanitäter ihr Training aufgenommen. Die Arbeitsgemeinschaft hat erst das zweite Mal an einem Wettbewerb teilgenommen. Heinrich traut ihren Schützlingen nach der Überraschung Anfang Juli nun alles zu. "Wir haben am 9. Oktober Heimspiel", sagt die Biologielehrerin. Alle zwei Wochen treffen sie sich zum Übungsnachmittag. Für das Wettkampfteam gibt es zusätzliches Sondertraining. Das DRK Bühl stellt den Schulsanitätern Räumlichkeiten sowie Notfalldarsteller zur Verfügung und organisiert Theorieunterricht. Großen Wert lege die Wettbewerbsjury auf Teamarbeit, erzählt Heinrich. Da habe sie aber keine Bedenken. Ihre Sanitäter arbeiteten bestens zusammen. Auch Anja Steinebrunner, Jugendleiterin beim DRK Bühlertal, glaubt an ihr Team. Fabian Rathke vom DRK-Kreisverband Bühl/Achern unterstützt beide Gruppen bei ihren Vorbereitungen. Die acht Mitglieder des JRK sind schon so etwas wie alte Wettkampfhasen und waren schon mehrmals beim Bundesentscheid dabei. Diesmal starten sie in der Altersklasse III für Teilnehmer zwischen 16 und 20 Jahren. Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich und legt immer wieder ganze Übungssamstage ein, an denen die Mitglieder in DRK-Kleidung das Vorgehen bei Unfällen an verschiedenen Orten in Bühlertal proben. Die Theorie laufe nebenbei. Zum Wettbewerb gehört neben Erster-Hilfe-Aufgaben, die einzeln oder als Gruppe gelöst werden müssen, auch ein Wissenstest über Geschichte, Hintergründe und aktuelle Kampagnen des Rotenkreuzes. "Meistens denken sich die Organisatoren etwas Lustiges dafür aus, wie Pantomime oder Tabu", erzählt Steinebrunner. Das Thema der Bundeswettbewerbe lautet "Vielfalt". Außerdem wird es am Samstag einen Parcours durch Straubing geben, und die Gruppen müssen jeweils spontan einen kulturellen Beitrag auf die Bühne bringen. Viele der Jugendlichen aus Bühlertal sind seit ihrer Kindhei beim DRK. Alle engagieren sich gleichzeitig auch als Jugendleiter in den jüngeren Altersstufen und haben die Ausbildung zum Sanitäter bereits abgeschlossen oder befinden sich mittendrin. Milena Kist macht die Arbeit einfach Spaß. "Es ist toll zu wissen, dass wir inzwischen im Ernstfall wirklich jemandem helfen und uns aufeinander verlassen können", erzählt sie. Auch über die kulturelle Aufgabe macht sich das Team keine Gedanken. Miriam Theurer verkündet: "Wir singen gerne." Da gebe es keine langen Diskussionen. Steinebrunner ergänzt: "Hauptsache das Publikum geht begeistert mit." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





