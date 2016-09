Ökologische Vielfalt erfahren

Ottersweier - Der Wiesenknopfameisenbläuling ist - möglicherweise aufgrund seiner komplizierten Lebensumstände - ein höchst seltenes Tier. Die Bühler und Ottersweierer haben dem eigenartigen Schmetterling jedoch vor über einem Vierteljahrhundert ein Zuhause gesichert. Auf den ökologisch wertvollen Wiesen des Waldhägenich kann er seine Eier auf dem "Blutknöpfle" ablegen, wird dann von Ameisen durchgefüttert und bereichert auf diese Weise die ökologische Vielfalt im Natur- und Landschaftsschutzgebiet zwischen Bühl und Ottersweier.

Vom seltenen Falter, aber auch vom Graureiher und Brachvogel erfuhren interessierte Bürger bei der "Radl Dich Schlau"-Tour, zu der die Gemeinde Ottersweier eingeladen hatte. 40 Radfahrer strampelten durchs Schutzgebiet, angeführt von Bürgermeister Jürgen Pfetzer, Ranger Joachim Doll und Michael Hug vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz.

Hug blickte auf die Entstehungsgeschichte des Waldhägenich zurück und erinnerte dabei an die Protagonisten, "die das Ding damals auf die Reihe gebracht haben". Die beiden Bürgermeister Ulrich Wendt und Werner Kunz sowie Wolfgang "Vogel"-Huber hätten es trotz heftiger Proteste, hoher Emotionen und verhärteter Fronten geschafft, das Landschaftsschutzgebiet zu realisieren. "Eine Meisterleistung", zeigt sich Hug heute noch respektvoll. Immerhin sei die Speerspitze des Widerstands der Ottersweierer Gemeinderat Karl Metzinger gewesen, der damals Vertreter der starken landwirtschaftlichen Interessen war. Hug selbst war insofern von Anfang an mit dabei, als er direkt nach dem Studium den Auftrag vom Regierungspräsidium bekommen hatte, eine "Würdigung" des vorgeschlagenen Schutzgebiets zu erstellen.

Heute sei der Waldhägenich als ruhiger Erholungsraum sehr akzeptiert. Drei Punkte hätten aus Hugs Sicht dazu beigetragen. Zum einen die Entschädigungszahlungen an die Landwirte, zum anderen die Einstellung eines eigenen Schutzgebietsbetreuers und schließlich die Einrichtung einer Stiftung durch die Stadt Bühl, die Gemeinde Ottersweier und die Firma Bosch. "Die Einrichtung einer solchen Stiftung zugunsten eines Schutzgebiets war damals in Baden-Württemberg einmalig", so Michael Hug.

Vorbei an artenreichen Flachlandmähwiesen und Pfeifengraswiesen ging die Tour zum kleinen Sulzbächle, wo Ranger Joachim Doll Fotos eines ehemals einbetonierten Wasserlaufs zeigte. Dessen schnurgerader Verlauf sei weder dem Hochwasserschutz noch dem Naturschutz zuträglich gewesen, weshalb der Bachlauf renaturiert worden sei. Den Zeitgeist demonstriert die Tatsache, dass sowohl die Einbetonierung als auch die Renaturierung vom selben Ingenieurbüro vorgenommen wurde.

Im Wasserwerk in Balzhofen, das Ottersweier mit enthärtetem Wasser versorgt, empfing Gemeinderat Georg Friedmann die Radelgruppe. Er stellte als Mitarbeiter der Stadtwerke Bühl die Technik vor und lud zum Rundgang ein. Schließlich fuhren die Besucher durch den Hägenichwald zurück, wobei Joachim Doll das Besuchermanagement erklärte und die eine oder andere skurrile Begegnung zum Besten gab.