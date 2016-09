Erstes Café streicht wieder die Segel

Bühl - Viele Jahre lag das Café-Geschäft in Bühl in den Händen der Gastronomen am Johannesplatz und bei den alteingesessenen Betrieben Böckeler und "Peters gute Backstube". Doch ab 2014 eröffneten nur jeweils wenige Meter voneinander entfernt in der Innenstadt gleich drei Neueinsteiger, um ihr Glück mit Latte, Espresso und Co. zu suchen. Mit dem "Dolce & Vita" in der Schwanenstraße bleibt nun der erste Mitbewerber auf der Strecke. Ende September schließt das Café für die Öffentlichkeit. Geschäftsführer Bernhard Schüttler setzt künftig auf geschlossene Gesellschaften.

Das "Dolce & Vita" gehört zum Ladengeschäft Teedeum, das 2014 von der Schwanenstraße in das ehemalige Unitas-Gebäude am Rathauskreisel zog und weiter geöffnet bleibt. Das Café war gedacht als Ergänzung zum Geschäft, in dem es neben Dekoartikeln auch ein Feinkostangebot gibt. Doch laut Schüttler war der Umsatz im "Dolce & Vita" zu starken Schwankungen unterworfen. "An einem Tag mussten wir Kunden wegschicken, weil keine Plätze mehr frei waren, am nächsten Tag kamen nur wenige Gäste." Deshalb plane er nun eine Richtungsänderung. Künftig können Privatpersonen und Firmen in dem Café Feierlichkeiten für rund 25 Personen abhalten. "Wir hatten schon in der Vergangenheit sehr viele solcher Anfragen und haben auch schon einige Veranstaltungen durchgeführt", erzählt Schüttler. Er erhoffe sich dadurch mehr Planungssicherheit und ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Die bisherige Belegschaft bleibe an Bord, um die Bewirtung und Organisation der Veranstaltungen zu übernehmen. Die Teilzeit- und Hilfskräfte seien zeitlich flexibel und würden sich auf das neue Modell freuen. Traurig seien dagegen zahlreiche Kunden. "Wir haben viele Rückmeldungen von Gästen bekommen, die die Schließung bedauern", erzählt Schüttler.

Als Gründe für die Entwicklung sieht er eher interne als externe Faktoren. Die mittlerweile große Konkurrenz in der Innenstadt habe nicht die entscheidende Rolle gespielt. Eher sei die Größe des Cafés ausschlaggebend gewesen. "Wir haben nur 20 Sitzplätze und einen kleinen Außenbereich, da kann man keine Riesenumsätze machen", sagt er. Den Betrieb bei unvorhersehbaren Vorkommnissen wie Krankheit aufrecht zu erhalten, sei außerdem stets eine Herausforderung gewesen.

Anders sieht es in der "Kaffeetasse" in der Schwanenstraße aus, die Ingrid Höll seit September 2015 in jenen Räumen betreibt, in denen zuvor das Teedeum ansässig war. Wer sich mit ihr über ihr Geschäft unterhalten möchte, muss erst einmal warten. Denn die "Kaffeetasse" brummt, und die Chefin arbeitet an vorderster Front mit. Ihr Betrieb kommt im Innen- und Außenbereich auf 80 Sitzplätze. "Wir sind sehr zufrieden, es läuft echt gut", lautet schließlich ihre Bilanz, als sie eine ruhige Minute findet. Sie schwärmt von der "perfekten Lage mit tollem Flair" an der Bühlot. Die Sitzplätze drinnen seien fast immer komplett reserviert. Das Geschäft laufe sehr stabil, Schwankungen gebe es kaum. Um das Wohl der Gäste kümmert sich mittlerweile ein Team von 16 Service- und Küchenkräften.

Jüngstes Mitglied der Bühler Café-Familie ist das "Bienvenue", das im Juni im restaurierten Meixel-Haus in der Hauptstraße eröffnet hat. Betreiberin Romy Werdich-Schäfer fasst die ersten Wochen mit einem Wort zusammen: "Super!" Sie verstehe ihren Betrieb aber nicht als Gastronomie, sondern als Fachgeschäft mit hochwertigen Produkten. "Wir sind kein Café, sondern Café-Kult", beschreibt sie ihr Konzept, das auf Kunden ziele, die Wert auf Qualität und individuelle Beratung legten.

Deshalb wolle sie auch gar keinen Außenbereich. "Wir sind kein Schnellimbiss", meint sie und verweist auf ihre Ausbildung als Barista. Die Verantwortung für den Laden liege allein in ihren Händen. "Wir sind ich und sonst keiner. Hier steht immer die Chefin im Laden. Das ist heutzutage sehr wichtig."