Biologische Vielfalt entpuppt sich für Altschweierer Bürger als Einfalt Bühl (gero) - Für die einen ist es eine einzige ideologische Horrorvorstellung, für andere die Ökologisierung von Grünflächen schlechthin: Am Begriff Biodiversität scheiden sich die Geister. In Altschweier gar sorgt die "biologische Vielfalt" für erheblichen Unmut. Der Bühler Gemeinderat hatte sich dafür ausgesprochen, die städtischen Grünflächen überwiegend mit heimischen Pflanzen zu bestücken. Bürger am Fuße des Sternenbergs beklagen inzwischen die biologische Armut und Einfalt. Zu beobachten sei dies vor allem in der Bühlertalstraße zwischen dem Bosch-Dienst und dem südwestlichen Ortseingang. "Die Einwohner sind enttäuscht", berichtet Ortsvorsteher Manfred Müller, und sprächen von einem "miserablen Erscheinungsbild". Konkret geht es um einen schmalen Grünstreifen, der bis zu diesem Frühjahr mit sogenannten niederwachsenden Kleinsträuchern besetzt war und als optische Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Radweg diente. Die Stadtgärtnerei entfernte diese und pflanzte dafür Kräuter und Stauden. Dumm nur, dass ein Radfahrer durch das frisch angelegte Beet fuhr, worauf die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen Sand aufschüttete und befestigte. Seither stehen auf einer Länge von knapp 250 Meter sieben Warnbaken am Straßenrand. Zudem warnt ein Schild: "Seitenstreifen nicht befahrbar". Auch Müller zeigt sich angesichts des Anblicks von Grasbücheln, aber keiner Blüten enttäuscht vom Ergebnis der Umstellung auf Biodiversität, die als positive betriebswirtschaftliche Nebeneffekte angeblich weniger Pflege- und Personalaufwand bewirken sollte. Der Ortschaftsrat habe deshalb einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung gestellt: "Im nächsten Jahr muss das anders aussehen." Das Gleiche gelte für die Beete beim Mattenmühlenkreisel. Auch jene seien plattgemacht worden und nach Meinung der Bürger durch "Edelsengelnesseln" ersetzt worden. Heute wachse dort alles, "nur nicht das, was soll". Auch der frühere Ortsvorsteher und Gärtnermeister Rudi Seibicke, der sich jahrelang ehrenamtlich bei der Gestaltung des Ortsbildes einbrachte, reagiert auf die nach seiner Meinung ideologisch begründete Bepflanzungswende entsetzt. Die Bürger hätten hierfür kein Verständnis. Er sieht die Ursache für den "Unkraut- und Grasbüschel-Wahnsinn" auch darin begründet, dass möglicherweise nur einmal und dann auch noch zu spät "ausgegrast" worden sei. Er geht davon aus, dass die Biodiversität einen größeren Pflegeaufwand nach sich ziehe als vorher. Als ein "Trauerspiel" empfänden die Altschweierer auch die Gestaltung der Ortseingänge sowie des Umfeldes beim Kriegerdenkmal. Wo einst unter anderem Sonnenhutpflanzen das Auge des Betrachters erfreuten, wuchere heute Unkraut und verdecke die Rosen. Kurzum: "Es sieht verwahrlost aus." Rudi Seibicke spricht von einer "Blamage für Altschweier". Geradezu "Humbug" sei es gewesen, der Fraktion der Freien Wähler die Einbringung von Krokuszwiebeln beim Bastian-Gugel-Denkmal zu untersagen, nur weil diese Pflanze nicht heimisch sei. Seibicke fragt rhetorisch zurück: "Was würde aus der Lichtentaler Allee, wenn dort Millionen Tulpen, Krokusse oder Narzissen herausgerissen würden?" Diese gehörten nun mal traditionell zum bunten Blumenschmuck und zur Aufwertung einer Kommune oder öffentlicher Grünanlagen. Gleichwohl: Es gibt auch positiven Anschauungsunterricht in der Stadt - beispielsweise bei der Umwandlung einer Rasenfläche zu einer Wildwiese beim Windeck-Gymnasium.