Bläserklasse für den musikalischen Nachwuchs Bühlertal (kkö) - Mit einer "Bläserklasse" unter der Regie des Musikvereins Bühlertal starten die beiden örtlichen Grundschulen ins neue Schuljahr. Gestern Morgen durften die angemeldeten Drittklässler ihre neuen Instrumente in der Franziska-Höll-Schule entgegennehmen - und bewunderten die teils geradezu blitzenden Saxofone und Klarinetten sowie eine Trompete. Die Idee basiert auf einem Projekt, das sich unter Leitung von Katherine Flynn-Hartmann, unterstützt von Silvia Schnückel, seit Jahren erfolgreich an der Bühler Bachschlossschule (BBS) etabliert hat. Die Dirigentin der Bühlertäler Musikanten, die zugleich in der Instrumentalausbildung sehr aktiv ist, resümierte ihre Erfahrung aus der Arbeit mit den Kindern an der BSS wie folgt: "Die Bläserklasse dort hat sich absolut bewährt. Innerhalb einer Gruppe entsteht eine ganz andere Dynamik als im Einzelunterricht. Die Kinder sind deutlich motivierter." Die Klasse an den Bühlertäler Grundschulen orientiert sich an diesem Pilotprojekt, sie soll nun ebenfalls der Nachwuchsförderung dienen. Zum gestrigen Auftakt waren neben Flynn-Hartmann und dem Vorsitzenden des Musikvereins Uwe Bäuerle und seinem Stellvertreter Sven Wilhelm auch die Rektoren erschienen, Paul Meer von der Franziska-Höll-Schule und Bernhard Schmidt von der Dr.-Josef-Schofer-Schule. Diese hatten den entsprechenden Vorschlag des Musikvereins bereits vor vielen Monaten sehr positiv aufgenommen und sehen ersten Auftritten ihrer Schüler nun mit Enthusiasmus entgegen. Meer freute sich: "Vielleicht gibt es schon dieses Jahr ein kleines Weihnachtskonzert." Bäuerle erinnerte sich an seine eigenen Erfahrungen beim Erlernen eines Instruments im Einzelunterricht und wertete die Möglichkeit der Teilnahme an einer Bläserklasse als tolle Chance: "In einer Gruppe funktioniert so etwas bestens, außerdem ist Katherine Flynn-Hartmann ein Profi." Zudem wird laut Wilhelm auf diese Weise die zeitliche Lücke zwischen der musikalischen Früherziehung und dem Instrumentalunterricht, die der Verein anbietet, sehr gut überbrückt. "Viele der Kinder können sicher später im Jugendorchester spielen", zeigte sich Wilhelm überzeugt. Bei einem Schnuppertag im April hatten die damaligen Zweitklässler beider Schulen verschiedene Instrumente ausprobieren dürfen. Rund zehn Kinder meldeten sich danach für die Bläserklasse an. Ihr Unterricht wird nun sowohl im Untertal als auch im Obertal erfolgen. Neben dem gemeinsamen Donnerstagmorgen unter der Leitung von Flynn-Hartmann werden die Blechbläser jeweils montags mittags, die Holzbläser von Schnückel freitags mittags unterrichtet. Gestern wurde unter Flynn-Hartmanns Fittichen aber erst einmal erkundet, wie man die Instrumente überhaupt zusammenbaut. Die Musikerin gab als erste Hausaufgabe auf, dies gemeinsam mit den Eltern zu üben. Ganz im Sinne von Rektor Meer werden die Schüler sich in den nächsten Wochen zwei Musikstücken widmen, der "Ode an die Freude" und "Jingle Bells". Jetzt aber heißt es wohl erst einmal: Üben, üben, üben.





