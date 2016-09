Doppelerfolg der Bühler Sitzballer

Hatten die badischen Sitzballer im Vorjahr nach einer hauchdünnen Entscheidung mit Silber vorlieb nehmen müssen, so siegten sie heuer beim Länderpokal in Schwerte in ausnahmslos allen Spielen. Die meisten seien zwar hart umkämpft gewesen, aber in allen zweiten Halbzeiten hätten sie erfolgreich punkten können, berichten Andreas Bäßler und Manfred Burk.

Eine schwere Aufgabe hätten sie gegen das Team des LV Rheinland-Pfalz lösen müssen, aber dies mit 22:20 Treffern bezwungen. Erst das allerletzte Spiel des Turniers entschied über Gold oder Silber: Die Badener holten mit einem 27:21-Sieg den ersten Platz des deutschen Länderpokals im Sitzball der Herren, verwiesen ihre Gegner, die erste Mannschaft des LV Nordrhein-Westfalen, auf den zweiten Rang.

Drei Spielerinnen des Behinderten-Sportvereins Bühl gehörten dem achtköpfigen badischen Damenteam an. Dieses habe ausgerechnet seine beiden ersten Spiele verloren, wenn auch nur knapp, resümieren Sieglinde Schneider, Friederike Bäßler und Susanne Burk. Die restlichen Spiele hätten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gewonnen werden können.

Man habe auf eine verlässliche Abwehr bauen können. Sieglinde Schneider, die mit 27 deutschen Meistertiteln als "alte Häsin des Sitzballs" gelten darf, wurde wegen Verletzung einer Mitspielerin in den Angriff eingewechselt. "Sieglinde hat wirklich bärenstark gespielt", loben die Bühler Herren.

Gold holte bei den Damen der LV Rheinland-Pfalz. Da die Badenerinnen schlussendlich mit den Niedersächsinnen punktgleich standen, entschied deren direkte Begegnung über die Platzierung.

Niedersachsen gewann Silber, Baden blieb Bronze; im Vorjahr hatten die badischen Damen über Gold jubeln dürfen.