Orgeljubilate für Mitschwester Anna Bühl (hes) - Ein facettenreiches Ereignis mit Jubiläumscharakter war der 57. Bühler Schwesterndanktag. Seit nunmehr 40 Jahren organisiert die Personalabteilungsleiterin Anna Meixel, bestens unterstützt von Ehemann Roland, "glückliche Tage für die Ordensschwestern". Dankesreverenz gab es für die weltliche Mitschwester Anna sowohl im Zentrum des Orgelbaus, im Elztalmuseum von Waldkirch, sowie beim harmonisch-gemütlichen Tagesausklang im heimischen "Einsiedelhof". Für die 30 Ordensschwestern der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser aus dem Kloster Maria Hilf mit Klosterspiritual Bernhard Weber, die Ordensgemeinschaft der Dominikanerinnen aus dem Kloster Neusatzeck mit Spiritual Udo Hildenbrand sowie für den Geistlichen Rat Edwin Höll wurde der Tag nach eigenem Bekunden zum unvergesslichen Erlebnis. Die Kandel-Stadt Waldkirch, seit mehr als 200 Jahren traditioneller Ort der Orgel- und Musikwerkherstellung war erstes Etappenziel. Im Elztalmuseum mit seinen vier Orgelbau-Werkstätten und der Waldkircher Orgelstiftung eröffnete sich der Reisegruppe bei einer Führung ein Orgel- und Musikwerkparadies mit faszinierenden Klangwelten. Aus vielen hundert Orgelpfeifen erklang dort für die Jubilarin Anna Meixel ein fröhliches Orgeljubilate aus vielen hundert Pfeifen. Unter rhythmischem Klatschen der Ordensfrauen spielte Anna Meixel auf einer Drehorgel sehr gefühlvoll ein Jubiläumsständchen. Neben dem Elztalmuseum befindet sich die unter Baumeister Peter Thumb erbaute Barockkirche St. Margarethen. Spiritual Weber machte auf Besonderheiten im prachtvollen Bauwerk aufmerksam, bevor zur Mittagsrast das Glottertal das Ziel war. Europas größte Schwarzwald-Modelleisenbahn im Kinzigtalstädtchen Hausach war am Nachmittag weiterer Höhepunkt. Hausachs Bürgermeister Manfred Wöhrle empfing dort die Ordensfrauen und gab einen interessanten Einblick in die Entwicklung seiner Stadt. Nach geruhsamem Kaffeeplausch in Hausach überraschte Anna Meixel auf der Heimfahrt die Ausflugsteilnehmer mit der "Wundertasche" mit Präsenten. OB Hubert Schnurr, Bürgermeister Wolfgang Jokerst sowie die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats begrüßten die Reisegesellschaft zum Ausklang im "Einsiedelhof" in Kappelwindeck. "Unser Schwesterndanktag ist ein bescheidenes Dankeschön für die wertvollen Dienste, die Sie in ihrem Leben leisten. Sie sind eine Bereicherung unseres Lebens. Wir sind froh, dass wir Sie in unserer Stadt haben", anerkannte Schnurr und signalisierte, dass unter seiner Ägide der Schwesterndanktag fester Bestandteil bleiben werde. Seine besondere Würdigung galt Anna Meixel: "Anna Meixel erhält von uns einen Werkvertrag, dass sie auch im Ruhestand den 50. Schwesterndanktag organisieren kann". "Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens" - unter diesem Leitgedanken gestalteten die Hausoberinnen, die Schwestern Ehrengard, Ursula und Martha (Maria Hilf), Schwester Valeria (Neusatzeck) sowie Chorleiterin Manuela ein kleines "Feuerwerk des Dankes" mit Gedichten sowie der Überreichung von Präsenten an das städtische Dreigestirn Schnurr, Jokerst, Meixel. Nach dem traditionellen Heimatlieder-Wunschprogramm überreichten Schnurr und Jokerst allen Teilnehmern ein Sonnenblumen-Arrangement zum Abschied.