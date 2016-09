Wanderer und Genießer kommen auf ihre Kosten Bühlertal (rdr) - "Hochgenuss aus Küche und Keller im schönen Bühlertal" lautet der Slogan zu den 21. Bühlertäler Weinwochen. Verbunden mit einem kulinarischen Weinwandertag hat die Touristinformation dieses Jahr zusammen mit der Gemeinde und der Wirtegemeinschaft Bühlertal ein Programm zusammengestellt, das den Wanderfreund nicht weniger begeistern wird als den Liebhaber regionaler Köstlichkeiten. "Ein Hochgenuss aus Küche und Keller und ein tolles Programm", freut sich Bürgermeister Hans-Peter Braun. Andreas Schäuble vom Hotel Restaurant Bergfriedel, unterstreicht, dass auch in diesem Jahr wieder alle sieben gastronomischen Betriebe mit von der Partie sind. Das Restaurant Engel, das Hotel-Restaurant Grüner Baum, das Gasthaus Breitmattstub, das Restaurant Schwarzwaldmädel, der Berggasthof Immenstein, das Waldgasthaus Kohlbergwiese und das Hotel-Restaurant Bergfriedel präsentieren sich von Freitag, 23. September, bis Sonntag, 16. Oktober. Kulinarische Weinproben und Themenabende, Kochkurse, Winzergespräche und Weinhocks in Verbindung mit Panoramawanderungen werden den Besuchern geboten. Der kulinarische Weinwandertag am 3. Oktober wird einen Höhepunkt der Veranstaltung darstellen. Der Start der knapp acht Kilometer langen Tour ist um 10 Uhr bei der Touristinformation. Jeder Teilnehmer kann sich für einen Obolus einen Wanderpass besorgen und damit an einer Verlosung teilnehmen. Zur Stärkung wird ein Glas Secco gereicht. Tino Rettig, Leiter der Touristinfo Bühlertal, erklärt: "Die größte Gruppe, die gemeinsam startet, bekommt eine Weinprobe geschenkt." Kinder dürfen sich über einen Royal-Ranger-Pass freuen. Die Verköstigungen werden auf vier Stationen verteilt. So wird an der Emil-Kern-Hütte das Hotel-Restaurant Bergfriedel die Ausflügler mit Gerichten wie Rehragout empfangen. Auf dem Parkplatz Wintereck gibt es Bühlertäler Datschis. Der Winzerpavillon inmitten der Rebberge wird vom "Grünen Baum" bewirtet. Die Crew des Gasthauses "Engel" wartet am Platz Faverges unter anderem mit Forelle und sauren Nierle auf. Die Wanderer werden zusätzlich zu den kulinarischen Genüssen mit der Aussicht vom Panoramaweg rund um den Engelssteig belohnt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





