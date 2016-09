Bello im Becken

Bühl - Während Uno noch skeptisch am Beckenrand steht, stürzt sich Luna mit Karacho ins Becken. Die Schäferhündin ist eine echte Wasserratte. Mit der Kondition eines Langstreckenschwimmers paddelt sie aufs Wasser hinaus, um den Ball zu holen, den Tamara Najdanovic immer wieder in den Pool wirft. Die Halterin von Luna freut sich über das erste Hundeschwimmen im Schwarzwaldbad. "Das ist mal was anderes, echt toll!", sagt die Baden-Badenerin. Mehr als 60 Vierbeiner tummelten sich gestern am tierischen Badetag im Außenbereich der Einrichtung.

Beatrice Hörth und Sabine Fitze sind die Ersten, die das Drehkreuz um kurz nach 10 Uhr passieren. "Wie läuft das ab?", will Fitze von Betriebsleiter Matthias Heinrich wissen. Die Regeln sind einfach: Nach dem Ende der Freibadsaison am Tag zuvor stehen alle vier Becken den Hunden zur Verfügung. "Für kleine Malheurs", wie es Heinrich ausdrückt, stehen auf den Wiesen Halter mit Beuteln bereit. Wer den Dreck seines Lieblings nicht wegmacht, muss fünf Euro zahlen.

Als Hörth und Fitze Zwergschnauzer Xaver und Basset Murphy von der Leine lassen, rasen die beiden wie von der Tarantel gestochen über die Fliesen und die Liegewiese. Das Wasser ist ihnen allerdings noch ein bisschen suspekt. Murphy zeigt seinem Kumpel Xaver schließlich, wie cool er ist und latscht zwei Treppenstufen hinunter, bis er bis zum Bauch im Wasser steht. Die beiden Halterinnen lachen. "Ich hab' extra Urlaub genommen", erzählt Hörth.

Selbst ins Becken steigen darf sie nicht - dieses Privileg genießen bei der Aktion nur die Tiere. Hörth will aber auch gar nicht im selben Wasser planschen wie die Tiere, räumt auch sie als Hunde-Fan ein. Geschäftsführer Jörg Zimmer betont allerdings, dass die hygienische Belastung an einem Sommertag mit 2000 menschlichen Besuchern viel größer sei als durch einige Hunde. Alle Hundehalter sind sich außerdem einig: Ins Wasser pinkeln würden die Vierbeiner nicht. Zimmer scherzt: "Die Menschen machen das, das wissen wir."

Ganz trocken bleiben die Hundehalter an diesem Tag aber nicht. Fast jedes Mal, nachdem ein Vierbeiner das Becken verlassen hat, schüttelt er sich, so dass sein Fell spritzt wie ein Rasensprenkler. Betriebsleiter Heinrich springt mehr als einmal zur Seite, um einem der triefenden Wollknäule auszuweichen.

Eine seiner Mitarbeiterinnen hatte die Idee für die Aktion bereits im vergangenen Jahr. Heinrich griff sie auf, nachdem er sich zwischenzeitlich selbst einen Vierbeiner zugelegt hatte. "Das ist ein ganz, ganz großer Trend", verweist er auf ähnliche Angebote in vielen anderen Bädern in ganz Deutschland.

Auch Najdanovic war bereits am vergangenen Wochenende mit Luna im Cuppamare in Kuppenheim. Für Frank Seiter und seinen Vierbeiner ist es dagegen die Schwimmbadpremiere. "Eigentlich wollten wir das Seepferdchen machen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht", flachst er, als sein treuer Gefährte sich nur bis zu den Vorderläufen ins Wasser traut.

Das ist immerhin schon mehr als Schäferhund Uno, der nach einer Stunde noch immer mit trockenem Fell am Beckenrand steht. "Dabei würde das seiner Hüfte bestimmt gut tun", bedauert Unos Herrchen, dass das Tier keine Lust auf Schwimmen hat. Aber der Schäferhund ist mit zwölf Jahren ein echter Senior und belässt es lieber beim Schauen.

Staunende Blicke gibt es auch im Foyer des Schwarzwaldbads, wo die Hundebesitzer auf Schulklassen treffen, die im Hallenbad Schwimmunterricht haben. "Der ist aber süß", ruft ein Mädchen und zeigt auf einen braunen Vierbeiner, dessen Halter gerade an der Kasse den einen Euro bezahlt, den das Bad pro Tier verlangt.

Gleich neben der Tür zum Außenbereich hat Jürgen Leutner einen Stand mit Waren aus seinem gleichnamigen Fachgeschäft aufgebaut. Er ist Partner der Stadt beim Hundeschwimmen. "Es ist einen Versuch wert und eine schöne Werbung fürs Bad", ist er überzeugt. Wie positiv die Werbung ausfällt, da ist sich Geschäftsführer Zimmer nach der massiven Kritik (siehe "Zum Thema") im Vorfeld allerdings nicht mehr ganz so sicher. Das wird auch die Resonanz heute und morgen zeigen, wenn das Freibad jeweils von 10 bis 19 Uhr wieder für Vierbeiner geöffnet hat.