Bier zum "Ablöschen" fließt reichlich



Von Judith Feuerer Bühlertal - Während die Wiesn-Wirte in München das verregnete Auftaktwochenende beklagten, hatten die Bühlertäler Oktoberfestausrichter mal wieder Grund zum Jubeln. Beim bayerischen Abend der Feuerwehr waren alle 900 Plätze von Dirndl- und Lederhosenträgern belegt. Das Bier floss mindestens so reichlich wie der Regen. Das Wetter wirkte sich in Bühlertal aber dank guter und erfahrener Organisation nicht auf die Stimmung aus. Eben die außergewöhnliche Stimmung und die Atmosphäre sind es, die seit Jahren viele Oktoberfestfans nach Bühlertal ziehen. Mit weiß-blauen Fahnen und Wimpeln sowie einer Hüttengaudi-Bar und großflächigen Dekowänden beispielsweise mit Holzimitationen verwandelten die Floriansjünger ihre Fahrzeughalle in einen Festsaal mit urigem Charakter. Dazu wurden bayerische Spezialitäten aufgetischt. "Das Essen läuft super", freute sich Feuerwehrkommandant Michael Reith, dass es den Gästen schmeckt und die Küche den Geschmack der Besucher trifft. Schließlich werde alles selbstzubereitet. Gut 35 Personen samt Helfern aus der Jugendfeuerwehr waren bei diesem besonderen Einsatz aktiv. Da wurden Bier und Schnäpse auf dem Meterbrett serviert, gegrillt und in der Bar Cocktails gemixt. Am Freitagabend hatte die Feuerwehr zum zweiten Mal zum Feierabendhock eingeladen. Damit wolle man Firmen die Gelegenheit bieten mit ihren Mitarbeitern gemeinsam die Woche ausklingen zu lassen, so Reith. Viele Betriebe nutzten die Möglichkeit, einen Beitrag zum Betriebsklima zu leisten und ließen sich mit Stimmungsmusik und Löschhendl verwöhnen. Diese entwickelten sich gerade am Freitagabend zum Renner: ein Hendl samt Bier zum "Ablöschen". Ständig belegt war an beiden Tagen der Nagelklotz, bei dem Männer wie Frauen darum wetteiferten, wer die wenigsten Schläge benötigt, um den Nagel in den Klotz zu hauen. Auch beim Maßkrugstemmen ging es darum, wer Kraft und Durchhaltevermögen, aber auch Taktik besitzt. Das Duo Grenzenlos heizte mit Liedern zum Mitsingen kräftig ein. Wie gut es den Gästen gefiel, zeigt auch eine Fotoaktion, die in den sozialen Medien publiziert wurde. Kommandant Reith zog eine positive Bilanz: "Beste Stimmung, zufriedene Gäste. Was will man mehr?" Damit ist klar: Oktoberfestfreunde brauchen nicht nach München zu fahren, sondern können im Tal bleiben. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben