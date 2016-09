Hunde wissen sich im Becken zu benehmen

Bühl - Hundehalter kennen kein schlechtes Wetter. Auch wenn gestern Morgen der Regen nur so vom Himmel strömte, hatten sich um 10.30 Uhr bereits die ersten Hunde, Frauchen und Herrchen zum Hundeschwimmen im Schwarzwaldbad eingefunden. Spaß war angesagt. Da wurde gewedelt, geschnüffelt, über die Wiese getollt und ins Wasser gesprungen. Sogar ein Geburtstagskind war dabei. "Amy" vier Jahre alt, pechschwarz und eine totale "Wasserratte".

Als Geburtstagsgeschenk gab es von Hundebesitzerin Claudia Müller ein gelbes Wasserspielzeug. "Sie liebt das Wasser", strahlt Müller, die unermüdlich den Ball für ihren Liebling ins Wasser wirft.

In Deutschland leben laut Statistik 7,9 Millionen Hunde. Wie viele es in Bühl sind, weiß auch Bademeister Matthias Heinrich nicht so genau. "Viele auf jeden Fall", meint er lachend. Einige der Vierbeiner haben in den letzten drei Tagen den Weg zum ersten Hundeschwimmen der Stadt gefunden.

"Nein, es waren sehr viele", strahlt Heinrich, der mit seiner Frau und seinem Hund gestern auch im Schwimmbad war. Er nennt Zahlen: "Am ersten Tag waren es 82 Hunde mit rund 250 Begleitpersonen. Am Samstag wurde das Ganze mit 160 Hunden und Minimum 500 Personen nochmals getoppt. Das Interesse war wirklich riesig."

Der Weg bis dahin war allerdings nicht gerade unumstritten und sorgte für großes Aufregungspotenzial in Bühl. Die Problematik der Hygiene hatte Heinrich schon im Vorfeld ausräumen können. Zurecht: "Wir waren alle positiv überrascht. Es gab keinerlei Vorkommnisse. Die Hunde haben sich in der Regel alle gut verhalten. Ein bisschen Bellen hier und da - alles lief top", zieht er ein erstes Resümee. "Alle Hundehalter haben auf ihre Vierbeiner geachtet." Doch er räumt auch ein: "Schwarze Schafe gibt es immer. Allerdings ist dieser Prozentsatz verschwindend gering." Der Betriebstechniker bilanziert: "99 Prozent haben die Häufchen sofort wieder eingesammelt. Den Rest muss man einfach streng im Auge behalten."

Auf die Frage, ob das Hundeschwimmen auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, will Heinrich sich nicht festlegen. Er sieht aber positiv in die Zukunft. "Nach Rücksprache mit Jörg Zimmer, dem technischen Geschäftsführer der Bühler Sportstätten, kann ich Folgendes verraten: Er ist mittlerweile sehr positiv eingestellt. Ebenso der Betriebsleiter des Schwarzwaldbads, Andreas Schrott."

Gute Neuigkeiten, finden die Hundebesitzer vor Ort. Doch Heinrich weiß auch, dass allgemein die Mehrheit der Frauchen und Herrchen auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr hofft.

Gegen 12 Uhr hat es sich eingeregnet. Stören tut das allerdings niemanden. Die Vierbeiner tollen herum, die Zweibeiner unterhalten sich. Heinrich ist guter Dinge und freut sich über jeden Besucher, der in wetterfester Kleidung nach und nach eintrudelt. "Hundebesitzer sind gut ausgerüstet", weiß er. "Die müssen schließlich bei jedem Wetter raus." Mit Blick auf Hündin Amy, die immer noch unermüdlich ins Wasser springt, fügt er schmunzelnd hinzu: "Und ob der Hund von oben oder unten nass wird, ist ja auch egal."

Um den leidigen Diskussionen um Hygienevorschriften beim Hundeschwimmen aus dem Weg zu gehen, haben manche Städte und Gemeinden schon ein eigenes Hallenschwimmbad für Hunde eingerichtet. In Ebersbach, im hessischen Hanau oder in Ochsenfurt in Bayern wird den Vierbeinern ordentlich was geboten.

In Ochsenfurt warten drei Schwimmerbecken mit Tiefen von 40, 60 oder 80 Zentimetern. Auf jeweils einer Länge von elf Metern dürfen die Hunde ihre Bahnen ziehen und um die Wette eifern. Das vierte Becken ist ein Spaßbecken, dort sind Planschen und Toben angesagt. Seit vergangenem Jahr gibt es übrigens auch in Baden-Baden die Praxis für Hundephysiotherapie "Pfötchens Welt". Nicht umsonst sagt der Volksmund: "Der Hund ist der beste Freund des Menschen."