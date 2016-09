Bewusstsein für regionale Produkte schärfen

Dabei ging es den Anbietern von Eintöpfen, Gebackenem, Knödeln, Würsten und Kräutern auch darum, über den Gaumenkitzel zu zeigen, welches Potenzial die Produkte aus der Heimat haben. Ein Beispiel war die Wildsuppe der Jägervereinigung. 24 Kilogramm Wildschweinfleisch samt je zehn Kilogramm Kartoffeln und Zwiebeln hatte der Besitzer der tschechischen Gulaschkanone verarbeitet. Der ambitionierte Hobbymetzger und Hobbykoch ist zugleich Jäger und freute sich, den Kollegen die von ihm umgebaute Gulaschkanone zur Verfügung zu stellen. Der schönste Lohn für ihn: leere Bottiche. "Wir wollen den Endverbraucher darüber informieren, dass er direkt von uns Jagdpächtern Fleisch und Wurst erwerben kann", erklärte Axel Pfannstiel vom Hegering Bühl.

Einen nachhaltigen Effekt der Infoveranstaltung wünschen sich auch Susanne Panther und Barbara Thévenot von der Bühler Stadtverwaltung: "Wir wollen das Bewusstsein für gesunde Ernährung wecken und für den Kauf regionale Lebensmittel sensibilisieren". Die beiden Organisatorinnen hofften, dass die Menschen auch im Alltag zu regionalen Produkten greifen.

Am Samstag war das Interesse der Verbraucher jedenfalls riesengroß. Schätzungsweise 20 000 Besucher weilten zwischen 9 und 16 Uhr in der Innenstadt und damit so viele wie noch nie bei einem Bauernmarkt. Dazu trug vor allem das ideale Herbstwetter bei - entgegen aller Vorhersagen.

Die Leiterin des Landwirtschaftsamtes, Andrea Stief, wies am Stand des Vereins zur Leaderkulisse Mittelbaden auf den Gedanken hin, das Thema Hof- und Dorfläden zu verbinden. Mobile Läden mit regionalen Erzeugnissen wären ein Ansatz. Und die Bandbreite der regionalen Produkte wird stetig größer. Liköre, Säfte, Marmeladen, Chutneys, aber auch gefilzte Artikel aus Schafwolle oder Dinkelkissen konnten bestaunt und gekauft werden. Kräutertees mit so klangvollen Namen wie "Blüh auf" oder "Ab ins Bett" animierten genauso zum Kauf wie die schon erwähnten duftenden Leckereien. Mit Kartoffelwürsten, hausgemachten Maultaschen, Rindfleischsalat, Kartoffel- oder Spinatknödel und zum Dessert mit Apfelwaffeln wurden die Besucher verwöhnt. Passend zum Angebot war das Kochbuch der Reutlinger Autorin Gudrun Mehlo, die ihr Kochbuch mit 365 Rezeptideen vorstellte.

Ohnehin gab es beim Bauernmarkt auch viele Verbraucherinformationen. Das Landwirtschaftsamt wies auf den Nutzen und die vielfältigen Verwendungszwecke von Mais hin, das Infozentrum Kaltenbronn gab Informationen zu Mooren und dort lebenden Tieren, der Landschaftserhaltungsverband wies auf die Bedeutung der Landschaftspflege hin. Sebastian Paulus (Bühlertal) sammelt damit seit zehn Jahren Erfahrung. Hingucker bei ihm waren die ungarischen Zackelschafen mit ihren korkenzieherähnlichen Hörnern, die so gezüchtet wurden, um gemeinsam mit Rindern zu weiden. "Da braucht es solche Hörner für die Wehrhaftigkeit", erklärt Paulus.

Auch das Badische Tagblatt war vor Ort. Am BT-Stand gab es nicht nur kostenlos die aktuelle Samstagsausgabe, sondern auch einen Fotopoint. Die Besucher konnten außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Schließlich: Auch dem Nachwuchs liegen die Nachhaltigkeit und der regionale Gedanke am Herzen. So kreierte die Tochter eines Kleinbrenners eigene Pralinen mit den väterlichen Spirituosen, während Simon Lörch (17) und Bruder Marco (15) ihren eigenen Honig verkauften. Dass "Imkern" im Trend liegt, zeigte der gut besuchte Vortrag von Michael Weiler über die Honigbiene im Friedrichsbau.